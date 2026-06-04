MULTITUDINARIA RECLAMO EN LAS CALLES DE NEUQUÉN Y RÍO NEGRO A ONCE AÑOS DEL PRIMER NI UNA MENOS

Las principales ciudades de la región patagónica replicaron la jornada nacional de protesta a más de una década de la primera manifestación colectiva. Las calles de las provincias de Neuquén y Río Negro registraron concentraciones multitudinarias para exigir justicia por los crímenes machistas. La convocatoria general sumó cuestionamientos específicos por el desarme de los programas estatales de contención y prevención ciudadana.

El reciente asesinato de una adolescente en el centro del país reavivó la necesidad de expresar las demandas sociales de manera urgente. En esta oportunidad, los colectivos organizadores incorporaron una fuerte premisa vinculada a la situación financiera actual de los hogares. Las banderas principales reflejaron la exigencia de vivir en libertad y sin condicionamientos económicos restrictivos.

En la capital neuquina, el punto de encuentro central se ubicó en el monumento al General San Martín. Diversos sectores de la comunidad, incluyendo agrupaciones estudiantiles, sectores de jubilados y sindicatos, confluyeron al atardecer para iniciar la marcha. La convocatoria integró también a delegaciones provenientes de localidades vecinas como Plottier, Centenario y Senillosa.

Durante el trayecto se recordaron nombres de víctimas locales cuyos casos aún conmueven a la comunidad regional por la falta de resolución. Las pancartas exigieron el esclarecimiento de femicidios recientes y respuestas efectivas sobre búsquedas de personas que permanecen activas en la zona. Las familias de las víctimas encabezaron los bloques de marcha portando imágenes y consignas de justicia.

“Al miedo que pretende empujarnos la misoginia femicida, respondemos juntas en las calles, con más lucha y organización”, expresaron desde la colectiva La Revuelta. Las estimaciones de las organizaciones locales indicaron una concurrencia superior a las veinticinco mil personas en el área urbana de Neuquén.

De forma simultánea, el centro de General Roca concentró a una gran cantidad de vecinos y referentes comunitarios de la región valletana. La columna rionegrina marchó con el propósito de visibilizar los índices de violencia y demandar respuestas institucionales concretas al Poder Ejecutivo. Las demandas locales coincidieron formalmente con el documento general que se presentó ante el Congreso Nacional.

La preocupación por el estado actual de los dispositivos de asistencia estatal unificó los discursos en las distintas plazas públicas de la zona. Las oradoras insistieron en la restitución de los canales oficiales de denuncia y el financiamiento de los refugios destinados a la protección de mujeres. La agenda comunitaria planteó la emergencia como una prioridad institucional impostergable.