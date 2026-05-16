MULTITUDINARIO ACTO DE FUERZA RIONEGRINA Y FEDERAL EN CINCO SALTOS

Fuerza Rionegrina y Federal se presentó el jueves en Cinco Saltos. La agrupación inauguró su octava sede partidaria en la provincia de Río Negro ante unas 4.000 personas. El encuentro se llevó a cabo en la intersección céntrica de las calles 9 de Julio y San Martín. Al lugar arribaron delegaciones de vecinos y familias de toda la región del Alto Valle.

La masiva convocatoria reflejó el crecimiento territorial de este espacio impulsado desde las organizaciones sindicales de la cuenca neuquina y rionegrina. Los principales oradores de la noche fueron los dirigentes Marcelo Rucci, Ernesto Inal y el titular del partido, Fernando Valenzuela. Durante los discursos se plantearon fuertes reclamos para reactivar el aparato productivo y mejorar el sistema sanitario de la localidad.

Ernesto Inal, secretario adjunto del gremio petrolero y oriundo de la comuna anfitriona, recordó emocionado su historia personal ligada al desempleo local. El dirigente convocó a la juventud a sumarse a las listas de cara a los próximos desafíos electorales. Con énfasis, el referente sindical afirmó: “No vengo a buscar votos para mí, sino a ayudar al pueblo donde nací y a levantar la voz”.

El momento más emotivo ocurrió cuando Inal recordó el fallecimiento de su propio padre durante la crisis sanitaria de la pandemia. El dirigente vinculó esa pérdida con las deficiencias estructurales de la atención médica en la zona cordillerana. Al respecto, el gremialista exclamó: “A mí se me murió mi padre acá, en una clínica, porque no había oxígeno. Y no quiero que le pase eso a ningún cincoaltense”.

A su turno, el secretario general Marcelo Rucci aclaró que la estructura partidaria busca representar a toda la sociedad olvidada por los partidos tradicionales. El líder sindical remarcó el carácter inclusivo de la plataforma y el compromiso social asumido por los trabajadores del sector energético. Su mensaje se centró en motivar la participación ciudadana para generar verdaderos cambios estructurales desde las bases.

Para cerrar la jornada, Rucci anunció que el sindicato petrolero donará una ambulancia de alta complejidad para la localidad de Cinco Saltos. Además, anticipó la construcción de una farmacia, un consultorio médico, una sede social y centros de capacitación técnica. En consonancia con el desarrollo de los hidrocarburos en la provincia, consideró prioritaria la formación laboral de los jóvenes de la región.