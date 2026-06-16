MUNDIAL 2026: AMPLIO DESPLIEGUE POLICIAL Y CORTES DE TRÁNSITO EN EL CENTRO NEUQUINO

La Policía de la Provincia puso en marcha un plan de prevención especial para resguardar el orden público en la capital neuquina durante el mes de junio. El centro de la ciudad será el escenario de un exhaustivo control de seguridad con motivo de los probables fesyejos relacionadas con el Mundial 2026.

La Policía de la Provincia activará un plan de prevención especial para resguardar el orden público en la capital neuquina. El centro de la ciudad será el escenario de exhaustivos controles de seguridad con motivo de los partidos de la fase de grupos. Las acciones se concentrarán específicamente los días 16 y 22 de junio.

Las autoridades buscan asegurar que las aglomeraciones masivas en los alrededores del Monumento al General San Martín se desarrollen de forma pacífica. Para ello, se dispondrán restricciones de tránsito severas que impedirán la circulación vehicular en el cuadrante principal. El propósito fundamental es mitigar riesgos en las zonas de mayor concentración.

Los cortes vehiculares fijos se implementarán en puntos estratégicos como los cruces de Yrigoyen con Belgrano, Carlos H. Rodríguez y Diagonal 9 de Julio. También se interrumpirá el paso en Elordi y Avenida Argentina, además de Teniente Ibáñez en sus esquinas con Buenos Aires y Diagonal España. Estas medidas buscan blindar el área comercial.

El operativo se extenderá hacia calles periféricas, afectando las intersecciones de Santa Fe con Talero, Ministro González y Diagonal 25 de Mayo. Finalmente, el tránsito se verá restringido en Avenida Argentina e Independencia. Múltiples dependencias locales, incluyendo patrullas motorizadas y personal de tránsito, prestarán servicios coordinados para desviar los automóviles.

“El operativo fue planificado para que los festejos puedan desarrollarse de manera segura y ordenada”, señalaron desde la institución policial. Con este despliegue se pretende cuidar la integridad de los asistentes y proteger la infraestructura pública. Queda prohibido el ingreso con bebidas alcohólicas, pirotecnia o elementos considerados cortopunzantes.

La tecnología de punta cumplirá un rol central mediante el monitoreo con drones y sistemas de videovigilancia urbana. Los jefes policiales solicitaron la máxima colaboración de los vecinos para transitar con suma precaución por las áreas afectadas durante ambas jornadas.