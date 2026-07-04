MUNDIAL 2026: ARGENTINA SUFRIÓ ANTE CABO VERDE PERO LOGRÓ LA CLASIFICACIÓN EN EL ALARGUE

La Selección Argentina logró un ajustado triunfo por 3 a 2 ante Cabo Verde tras disputar una prórroga de 120 minutos en el Mundial 2026. El encuentro estuvo marcado por desatenciones defensivas del conjunto albiceleste y una tenaz resistencia del elenco africano. A pesar de las dificultades, el combinado dirigido por Lionel Scaloni aseguró su boleto a los octavos de final del certamen internacional.

Desde el inicio, el planteo táctico del rival incomodó el habitual circuito de pases en la mitad de la cancha. La densa marca sobre los mediocampistas creativos obligó al equipo argentino a buscar alternativas mediante lanzamientos largos. La apertura del marcador llegó gracias a una habilitación precisa que Lionel Messi controló en el área para definir con un remate inatajable.

Durante el complemento, la ventaja parcial relajó a los de Scaloni y eso le costó caro. El orden del adversario y el desajuste en la última línea permitieron el crecimiento de Cabo Verde, que alcanzó la igualdad. La paridad instaló el nerviosismo en el desarrollo del juego, forzando la intervención del cuerpo técnico mediante modificaciones ofensivas.

Pese a las situaciones generadas por el capitán argentino y las notables respuestas del arquero rival, el marcador no se modificó en el tiempo reglamentario. La paridad persistió tras los 90 minutos y obligó a dirimir la clasificación en el tiempo suplementario, donde el desgaste físico incrementó la tensión general.

En la primera etapa del alargue, Lisandro Martínez convirtió el segundo tanto tras un córner desde la derecha. Sin embargo, la fragilidad defensiva volvió a manifestarse de inmediato, permitiendo que Lopes Cabral estarciera el empate transitorio con una gran definición. El golpe anímico obligó a un último esfuerzo colectivo bajo un contexto de extrema paridad.

Finalmente, el defensor Cristian Romero anotó el gol de la victoria definitiva en la segunda mitad de la prórroga. Los minutos de cierre requirieron de intervenciones clave por parte del arquero Emiliano Martínez para sostener el resultado. La solidez del “1” argentino impidió una nueva caída de su valla en el Hard Rock Stadium de Miami.

“Costó, pero puede ser un golpe a tiempo para ir por más”, expresó Lionel Scaloni al finalizar el partido. El próximo desafío de la Selección Argentina será el martes frente a Egipto por los octavos de final.