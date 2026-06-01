MUNDIAL 2026: LA SELECCIÓN ARGENTINA LLEGÓ A KANSAS Y ESPERA POR LIONEL MESSI

La Selección Argentina inició formalmente su travesía en los Estados Unidos para ultimar los detalles de su preparación mundialista. El primer contingente de la delegación nacional arribó a suelo norteamericano con el objetivo de aclimatarse antes del estreno oficial.

El grupo principal aterrizó en horas de la tarde del domingo tras partir en la madrugada desde el recinto de Ezeiza. Los futbolistas y el cuerpo técnico cumplieron rápidamente con los trámites migratorios y se trasladaron en micro hacia el búnker seleccionado.

Un total de 18 jugadores convocados formaron parte de esta primera comitiva que ya trabaja en territorio estadounidense. Entre los presentes se destaca la inclusión de Leandro Paredes, quien arrastra una lesión muscular sufrida en su último compromiso de Copa Libertadores.

La nómina de futbolistas se completará en las próximas horas de manera directa en la ciudad de concentración. Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez y otros citados que militan en el exterior se acoplarán directamente allá.

La conducción técnica liderada por Lionel Scaloni sumó además a varios futbolistas jóvenes para colaborar en las prácticas y afrontar los amistosos. Promesas de River, Boca y Vélez se incorporaron junto a Nicolás Capaldo y Agustín Giay.

La delegación albiceleste eligió las instalaciones del Hotel Origin para hospedarse durante la totalidad del torneo internacional. Las jornadas de entrenamiento se desarrollarán de forma exclusiva en el complejo deportivo de alta tecnología perteneciente al Sporting Kansas City.

“Luego de un exhaustivo informe final, se llegó a la conclusión que Kansas City sería el sitio ideal para afrontar la competencia”, explicaron desde la AFA. Las autoridades ponderaron la comodidad y las distancias estratégicas para el estreno pautado frente al seleccionado de Argelia.