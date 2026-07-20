MUNDIAL 2026: UNA EXPLOSIÓN FATAL EN NEUQUÉN DEJA UN MUERTO Y TRES HERIDOS TRAS EL MUNDIAL

Un trágico episodio ocurrió este domingo por la noche en el barrio Z1 de la capital provincial. La manipulación de una bomba de estruendo artesanal derivó en una violenta explosión que terminó con la vida de una persona.

El siniestro se produjo de forma inesperada tras la finalización de la Copa del Mundo. Según las primeras hipótesis, el artefacto pirotécnico estalló de manera imprevista mientras un grupo de personas participaba en su proceso de fabricación.

La fuerza del estallido provocó heridas de diversa gravedad en otros tres individuos que se encontraban en el domicilio. Las víctimas fueron derivadas de urgencia a centros médicos locales con quemaduras oculares y traumatismos severos en el cuero cabelludo.

El incidente generó una respuesta inmediata por parte de las fuerzas de seguridad, el cuerpo de bomberos y ambulancias. Especialistas de la división de Criminalística acudieron a la vivienda para recolectar evidencias y analizar las sustancias químicas empleadas.

La Fiscalía de turno asumió el control de las actuaciones judiciales para esclarecer los detalles del suceso. Las autoridades buscan determinar las responsabilidades penales ligadas al acopio ilegal de pólvora y la posterior pérdida de una vida humana.

De forma paralela a la tragedia, se registraron altercados entre grupos de vecinos y efectivos policiales en la zona de Novella y Racedo. Respecto a estos disturbios aislados, fuentes policiales consultadas confirmaron que “está todo controlado” tras los procedimientos de dispersión.