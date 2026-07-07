MUNICIPALES COBRABAN HASTA 300 MIL PESOS POR LICENCIAS FALSAS

Una investigación judicial sacudió a la capital neuquina tras descubrirse una red ilegal de comercialización de licencias de conducir. Se ejecutaron múltiples allanamientos domiciliarios durante la jornada del lunes. El caso salió a la luz gracias a una denuncia penal radicada por la propia Municipalidad de Neuquén.

El operativo arrojó de inmediato la demora de cuatro personas adultas (dos mujeres y dos varones). Todos los sospechosos fueron trasladados formalmente a las dependencias del Departamento de Delitos Económicos. El comisario inspector César Juárez confirmó oficialmente que dos de los involucrados pertenecen activamente a la planta de trabajadores estatales.

Las órdenes de allanamientos fueron dictadas en conjunto por el Ministerio Público Fiscal bajo la dirección de Paula González. La causa penal comenzó a mediados del año pasado tras detectarse las primeras irregularidades administrativas. Los investigadores concentraron sus esfuerzos en tres puntos específicos de la ciudad para desarticular la organización.

Los delincuentes utilizaban las redes sociales y plataformas de mensajería instantánea para captar clientes ofreciendo supuestas facilidades. Prometían una entrega inmediata del plástico esquivando los exámenes obligatorios correspondientes. El costo de los trámites espurios oscilaba habitualmente entre los 160.000 y los 300.000 pesos por cada documento entregado.

Un detalle llamativo del fraude radica en la buena fe de los adquirentes perjudicados. La mayoría de los vecinos damnificados creía que abonaba un canal legítimo de gestión rápida. Los falsificadores simplemente acortaban los tiempos de emisión omitiendo deliberadamente los pasos legales exigidos, lo que impedía detectar el engaño a simple vista.

Durante las requisas correspondientes, los agentes secuestraron doce teléfonos celulares, una tableta digital, un router y sellos aclaratorios institucionales. También incautaron nueve licencias nacionales de conducir en pleno desarrollo del procedimiento. Paralelamente, los investigadores intentan determinar la ruta de una máquina oficial de impresión que habría sido sustraída previamente de los depósitos municipales.

Copias, casi perectas

A pesar del excelente aspecto de las credenciales incautadas, las inconsistencias surgieron de manera tecnológica e inapelable. Al cotejar los datos en el Sistema Nacional de Licencias de Conducir (SINALIC), se descubrió que los documentos carecían de respaldo informático. Visualmente eran copias perfectas pero su existencia real resultaba completamente nula para las bases de datos oficiales.

La fiscalía interviniente aclaró que el proceso se encuentra actualmente en su etapa preliminar de recolección de pruebas. En los próximos días se resolverá la imputación formal y el grado de responsabilidad correspondiente de cada detenido. Las autoridades de control municipal advirtieron que no descartan hallar más credenciales truchas en circulación durante los operativos viales ordinarios.