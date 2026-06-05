MURIÓ EL INDIO SOLARI: CONMOCIÓN Y DOLOR EN EL ROCK ARGENTINO

El mundo de la música nacional está de luto. Este viernes falleció Carlos Alberto “Indio” Solari. El artista tenía 77 años y padecía la enfermedad de Parkinson desde hacía tiempo.

Su partida física genera un vacío inmenso en la cultura popular del país. Solari fue el líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. También encabezó proyectos masivos como Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado y su reciente agrupación, El Míster y los Marsupiales Extintos.

El trágico desenlace ocurrió por la mañana en su residencia de Parque Leloir. Su cuidadora lo halló sin vida cerca de la pileta techada de la propiedad. Los profesionales de la salud acudieron de inmediato y constataron el deceso a las 8:30 horas.

La justicia local intervino rápidamente para esclarecer las circunstancias del fallecimiento. La Unidad Funcional de Instrucción N°2 de Ituzaingó quedó a cargo del caso. El fiscal Lucio Rivero ordenó la realización de la autopsia correspondiente para determinar las causas de su muerte.

La familia del músico rompió el silencio pocas horas después mediante un comunicado virtual. Los allegados expresaron la profunda tristeza que los embarga en este momento. “Nuestro amado Indio ya no está”, manifestaron con dolor en las redes sociales.

En el mismo texto, los familiares pidieron respeto y privacidad para transcurrir el duelo inicial. Aseguraron que la despedida íntima es necesaria antes de los homenajes masivos. “Contamos con su comprensión para atravesar estas primeras horas de desolación”, señalaron con angustia.

El entorno del vocalista prometió brindar pronto información sobre el último adiós comunitario. Pidieron a los fanáticos que mantuvieran la calma y la unión característica del movimiento ricotero. “Mientras tanto, lloremos como corresponde y escuchemos sus canciones”, concluyó el emotivo mensaje.