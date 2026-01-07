MURIÓ LA ÚNICA SOBREVIVIENTE DEL CHOQUE FATAL DE UNA FAMILIA DE ROCA EN ENTRE RÍOS

General Roca atraviesa horas de profunda conmoción tras conocerse la muerte de Astrid Raquel Martínez, la única sobreviviente del choque fatal ocurrido en Entre Ríos que tuvo como víctimas a varios integrantes de una familia roquense. La joven permaneció internada en grave estado y era estudiante de la ESRN N.º 1.

Se confirmó que el fallecimiento fue comunicado de manera oficial por la institución educativa. El mensaje estuvo dirigido a la comunidad educativa y a los vecinos, con referencias al acompañamiento durante los días de internación.

Desde la escuela recordaron que Astrid era hermana de Omaira Ruth y Gabriela Liz Martínez, quienes murieron en el siniestro junto a su madre Nora del Carmen y su tío David. En el comunicado, la ESRN expresó su acompañamiento al padre de la joven y a toda su familia en este momento de dolor.

En el texto difundido por la institución se incluyó un mensaje de despedida: “Las personas solo mueren cuando se las olvida. En nuestros corazones, su bondad y luz serán eternas”, expresaron desde la comunidad educativa al confirmar la noticia.

El siniestro vial ocurrió el domingo en Chajarí, cuando el vehículo en el que viajaba la familia chocó contra el guardarraíl, volcó y se incendió en la intersección de Avenida 25 de Mayo y la Colectora. Astrid fue trasladada al hospital Santa Rosa de Chajarí y luego derivada al hospital San Martín de Paraná, donde permaneció con asistencia respiratoria hasta que este miércoles se confirmó su fallecimiento.

General Roca, 7 de enero de 2026.