NADIA MÁRQUEZ: “NECESITAMOS TERMINAR LO QUE HEMOS COMENZADO”

La diputada nacional y candidata a senadora por La Libertad Avanza, Nadia Márquez, afirmó que su espacio busca consolidar la representación del presidente Javier Milei en el Congreso para avanzar con reformas pendientes. “Acá el único espacio que apoya las medidas del presidente sin poner peros ni comas ni nada es La Libertad Avanza”, remarcó.

La entrevista se realizó en AM740 La Carretera, en el programa Rutas Argentinas, donde Márquez explicó que continúan recorriendo Neuquén más allá del calendario electoral. “Desde el 10 de diciembre que asumimos, hemos seguido recorriendo la provincia con los equipos”, señaló, y destacó la importancia de las redes sociales para el contacto directo con la ciudadanía.

Consultada sobre las perspectivas electorales, expresó que la disputa se centra en un plano nacional: “No se resuelve si asfaltan la calle en el barrio. La discusión es la composición del Congreso… hay un enfrentamiento en términos de ideas entre la libertad y el kirchnerismo”. Para Márquez, el desafío es lograr una mayoría parlamentaria para profundizar los cambios iniciados por el Gobierno.

Respecto a las denuncias por presuntas coimas en el área de discapacidad, la diputada sostuvo que se trata de “una operación kirchnerista” y aseguró que “son todas unas hartas de mentiras”. Remarcó que en su experiencia con los funcionarios mencionados “nunca hay un ‘te doy para que me acompañes’”, y negó vínculos entre los acusados y quienes gestionan organismos en Neuquén.

Finalmente, sobre las elecciones en la provincia de Buenos Aires, Márquez opinó que allí “están todos escondidos… es el último bastión del kirchnerismo”. Reafirmó que La Libertad Avanza busca eliminar las ideas socialistas en Argentina: “No vinimos a jugar… vinimos a destruir todas las ideas del socialismo en Argentina para que tengamos un país libre y próspero y no esclavo”.

Neuquén, 4 de septiembre de 2025.