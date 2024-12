NADIA MÁRQUEZ NIEGA ACUSACIONES SOBRE UN “BÚNKER” EN LA CASA DE LAS LEYES DE NEUQUÉN

La diputada nacional Nadia Márquez, de La Libertad Avanza, negó las acusaciones del diputado Mariano Mansilla, quien afirmó que su espacio político tenía un “búnker” en la Casa de las Leyes. Márquez calificó estas denuncias como “absolutamente falsas” y parte de una estrategia política para desacreditarla.

En una entrevista con AM740, Márquez aseguró: “No hay nada más falso que eso. No solamente no había un búnker, sino que no tenemos nada. Ellos no pueden entender que no seamos mugrosos como ellos”. Además, vinculó estas acusaciones a la pérdida de influencia política de Mansilla: “Ya dejó de ser funcional al MPN y tiene que hacer su jueguito para seguir vigente”.

La diputada también apuntó contra Mariano Mansilla y el intendente Mariano Gaido, señalándolos como parte de un esquema corrupto. “¿Alguien lo escuchó decir algo de las estafas millonarias del Banco Provincia y de los planes sociales? No dijo nada. Este mugroso y payaso de Mansilla es igual de mugroso y payaso que su jefe Mariano Gaido”, afirmó.

Sobre la denuncia, Márquez consideró que es poco probable que avance: “Primero tienen que admitir esta denuncia, cosa que creemos muy difícil. Una denuncia la puede hacer cualquiera, pero tiene que tener sustento”. Además, aclaró que su accionar es público: “No hemos hecho ninguna actividad ilegal, no solamente ahí sino en ningún lado”.

Neuquén, 13 de diciembre de 2024.