NAPOLI ADVIRTIÓ QUE LA REFORMA DE LA LEY DE GLACIARES ES “REGRESIVA” E “INCONSTITUCIONAL”

El abogado ambientalista Andrés Nápoli alertó que el proyecto para modificar la Ley de Glaciares implica un retroceso en la protección del agua y favorece intereses mineros por sobre criterios científicos. Sostuvo que la iniciativa “va a proteger mucho menos que lo que hay ahora” y cuestionó que se delegue en las provincias la decisión sobre qué glaciar se protege.

Las declaraciones se realizaron en una entrevista en la AM740, donde el director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) analizó el alcance de la reforma. “Argentina es un país glaciar”, afirmó, y remarcó que los glaciares “no son un paisaje, es una fuente de agua, es un recurso absolutamente vital”. También explicó que la ley vigente se sancionó tras “mucho debate” y en un contexto de retroceso glaciar por el cambio climático.

Nápoli sostuvo que el nuevo proyecto “va a transformar una norma que es de protección de glaciares en una norma de promoción de la minería”. Además, señaló que se trata de “una ley que es absolutamente inconstitucional” y que resulta “regresiva, porque va a proteger mucho menos que lo que hay ahora”. Advirtió que la propuesta se presenta como interpretativa, pero en realidad “pretende con esa interpretación habilitar los proyectos que están ilegalmente situados arriba de zonas glaciares”.

Uno de los puntos más críticos, según explicó, es el cambio en el criterio de protección. Recordó que la ley actual establece que el inventario nacional de glaciares lo realiza un instituto científico del CONICET. Sin embargo, el proyecto propone que “van a ser las provincias las que determinan qué glaciar se protege y qué glaciar no se protege”, e incluso plantea que, ante contradicción, prevalezca la decisión provincial. Para Nápoli, “cambiamos una ley que tiene una base científica por una ley que la va a definir la burocracia de cada una de las provincias”.

El especialista también alertó sobre el impacto irreversible de la actividad minera en zonas glaciares. Explicó que para llegar al mineral “van a volar la montaña directamente, lo van a dinamitar completamente” y que eso implica la desaparición definitiva del glaciar. “Cuando un glaciar desaparece, lamentablemente no”, respondió al ser consultado sobre la posibilidad de recuperación, y enfatizó que el agua que nace en esas zonas abastece a distintas provincias del país.

Buenos Aires, 25 de febrero de 2026.