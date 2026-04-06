NARCOMENUDEO: DROGAS , ARMAS Y UN ABOGADO DETENIDO

En San Martín de los Andes, un operativo, que originalmente buscaba esclarecer una serie de robos, terminó con el secuestro de casi diez kilos de cocaína y la posterior captura del abogado defensor, Facundo Trova. Este último fue interceptado en un hotel céntrico con droga y un arma de fuego, transformando una investigación criminal en un escándalo judicial sin precedentes para la ciudad.

La magnitud de lo hallado en la vivienda allanada posiciona al procedimiento como el más importante desde que la provincia asumió la lucha contra el narcomenudeo. El fiscal general José Gerez se trasladó a la localidad para coordinar las tareas y resaltar el impacto del golpe a la estructura delictiva. “Es el hallazgo de droga más importante que hemos realizado en cantidad desde que la provincia se hizo cargo de luchar contra el microtráfico”, aseguró el funcionario respecto a la implementación de la Ley 3488.

Durante la irrupción en el inmueble el viernes pasado, los efectivos de seguridad incautaron más de 12 millones de pesos, divisas extranjeras y armas con numeración limada. Además de la cocaína, se encontraron balanzas de precisión y terminales posnet, elementos que confirman la sofisticación del centro de comercialización. La fiscal Inés Gerez explicó que la causa nació por delitos contra la propiedad, pero los hallazgos revelaron un complejo entramado de tráfico de sustancias.

El principal sospechoso del búnker logró eludir a los uniformados durante las primeras horas del viernes, aunque finalmente decidió ponerse a derecho. El hombre se presentó en la sede del Ministerio Público Fiscal escoltado por Trova, quien en ese momento actuaba como su representante legal. Sin embargo, la estrategia de defensa se desmoronó pocas horas después cuando la policía detuvo al propio abogado en un hotel de la zona.

Sospechas

Al momento de su aprehensión, el abogado Trova portaba envoltorios de cocaína, una balanza de precisión y una pistola calibre 9 milímetros cargada. El letrado fue trasladado de inmediato a la Comisaría 23° y quedó a disposición de la justicia bajo cargos similares a los de su cliente. Este suceso generó una fuerte conmoción en los tribunales locales, ya que vincula directamente a un profesional del derecho con el submundo criminal investigado.

La fiscalía investiga ahora si existía una relación de complicidad que excediera la estricta defensa técnica entre el abogado y la organización desarticulada. El hallazgo de las mismas herramientas de pesaje en poder del defensor sugiere una posible conexión operativa que la justicia deberá esclarecer en los próximos días. La detención de Trova dejó al imputado original sin representación oficial justo antes de la audiencia de formulación de cargos.

Este golpe pone el foco sobre la peligrosidad de las bandas que operan en la cordillera. Las autoridades consideran que haber desmantelado este nodo logístico afectará gravemente la distribución de estupefacientes en San Martín de los Andes. El caso continúa abierto y no se descartan nuevas detenciones relacionadas con el círculo íntimo del abogado y los sospechosos del barrio Las Rosas.