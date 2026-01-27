La Carretera

AM740
En Vivo
El tiempo - Tutiempo.net

SEGUINOS:

Facebook X-twitter Instagram Youtube
Menu
COMUNICATE AL 2995 04-3266
Dólar Blue: /
Dólar Oficial: /

NEMIROVSKI CUESTIONÓ LA REFORMA LABORAL Y DIJO QUE “ES REPETIR UN MODELO QUE YA FRACASÓ”

WhatsApp
Facebook
X
LinkedIn

Osvaldo Nemirovski advirtió que el proyecto de reforma laboral en debate implica un retroceso para los trabajadores y sostuvo que se trata de una iniciativa que repite esquemas aplicados en el pasado con malos resultados. El dirigente político aseguró que la propuesta debilita derechos, reduce el poder sindical y genera mayor incertidumbre laboral.

La información surge de una entrevista realizada en AM 740 La Carretera, donde Nemirovski cuestionó la falta de discusión previa con los sectores involucrados. “Una ley laboral tan importante, que afecta a más de la mitad de la población vinculada a las relaciones laborales, no se discutió con nadie y mucho menos con los interesados que son los gremios”, expresó.

El dirigente enmarcó el debate en antecedentes históricos y afirmó que el país ya transitó reformas similares. “A pesar de que se hizo todo eso, se terminó en la crisis de los años 2000 y 2001. Esto ya se hizo”, señaló, al comparar la situación actual con las políticas de flexibilización de los años noventa.

También cuestionó el impacto económico del proyecto sobre el sistema laboral y previsional. “Las empresas pasan a tener una ganancia extra de 4 puntos del total de la masa salarial. Es una fortuna”, sostuvo, y remarcó que la discusión no debería centrarse en recortar indemnizaciones o debilitar la estructura sindical.

Sobre el cierre, Nemirovski dejó una definición política y social. “No hay peronismo sin clase obrera, no hay peronismo sin trabajadores”, afirmó, y advirtió que el escenario que se plantea afecta no solo a los empleados actuales sino también al futuro de quienes se incorporen al mercado laboral en los próximos años.

ALLEN, 27 DE ENERO DE 2026.

Lo último

CAMIONEROS EN ALERTA: MOYANO DENUNCIÓ DESPIDOS Y CUESTIONÓ LAS MEDIDAS DE YPF
CAMIONEROS EN ALERTA: MOYANO DENUNCIÓ DESPIDOS Y CUESTIONÓ LAS MEDIDAS DE YPF
DELGADO SEMPÉ DENUNCIÓ IRREGULARIDADES Y FALTA DE CONTROL EN PUEBLO BLANCO TRAS UNA TRAGEDIA EN EL CHOCÓN
DELGADO SEMPÉ DENUNCIÓ IRREGULARIDADES Y FALTA DE CONTROL EN PUEBLO BLANCO TRAS UNA TRAGEDIA EN EL CHOCÓN
NEMIROVSKI CUESTIONÓ LA REFORMA LABORAL Y DIJO QUE “ES REPETIR UN MODELO QUE YA FRACASÓ”
NEMIROVSKI CUESTIONÓ LA REFORMA LABORAL Y DIJO QUE “ES REPETIR UN MODELO QUE YA FRACASÓ”
EN CENTENARIO, EL BOLETO DE COLECTIVOS CASI LLEGA LOS $2500
EN CENTENARIO, EL BOLETO DE COLECTIVOS CASI LLEGA LOS $2500
PROPONEN QUE PROPIETARIOS PAGUEN LA COMISIÓN INMOBILIARIA POR ALQUILER
PROPONEN QUE PROPIETARIOS PAGUEN LA COMISIÓN INMOBILIARIA POR ALQUILER