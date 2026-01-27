NEMIROVSKI CUESTIONÓ LA REFORMA LABORAL Y DIJO QUE “ES REPETIR UN MODELO QUE YA FRACASÓ”

Osvaldo Nemirovski advirtió que el proyecto de reforma laboral en debate implica un retroceso para los trabajadores y sostuvo que se trata de una iniciativa que repite esquemas aplicados en el pasado con malos resultados. El dirigente político aseguró que la propuesta debilita derechos, reduce el poder sindical y genera mayor incertidumbre laboral.

La información surge de una entrevista realizada en AM 740 La Carretera, donde Nemirovski cuestionó la falta de discusión previa con los sectores involucrados. “Una ley laboral tan importante, que afecta a más de la mitad de la población vinculada a las relaciones laborales, no se discutió con nadie y mucho menos con los interesados que son los gremios”, expresó.

El dirigente enmarcó el debate en antecedentes históricos y afirmó que el país ya transitó reformas similares. “A pesar de que se hizo todo eso, se terminó en la crisis de los años 2000 y 2001. Esto ya se hizo”, señaló, al comparar la situación actual con las políticas de flexibilización de los años noventa.

También cuestionó el impacto económico del proyecto sobre el sistema laboral y previsional. “Las empresas pasan a tener una ganancia extra de 4 puntos del total de la masa salarial. Es una fortuna”, sostuvo, y remarcó que la discusión no debería centrarse en recortar indemnizaciones o debilitar la estructura sindical.

Sobre el cierre, Nemirovski dejó una definición política y social. “No hay peronismo sin clase obrera, no hay peronismo sin trabajadores”, afirmó, y advirtió que el escenario que se plantea afecta no solo a los empleados actuales sino también al futuro de quienes se incorporen al mercado laboral en los próximos años.

ALLEN, 27 DE ENERO DE 2026.