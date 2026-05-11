NEUQUÉN ACELERA LA TRANSFORMACIÓN DE LA EXRUTA 22 CON EL INICIO DEL ASFALTO EN LA AVENIDA MOSCONI

La capital neuquina vivió una jornada histórica este domingo al iniciarse las tareas de pavimentación en la flamante avenida Mosconi. Este avance representa un punto de inflexión en la reconversión de la antigua Ruta 22.

El operativo comenzó con la colocación de las primeras capas asfálticas sobre la traza urbana. Las autoridades municipales destacaron que este hito se logra en un tiempo récord de ejecución. La obra apenas superó los tres meses desde su inicio formal y ya muestra resultados tangibles en el terreno.

El intendente Mariano Gaido estuvo presente en el lugar para supervisar el vertido de los materiales. Durante su recorrida, el mandatario resaltó la intensidad de las jornadas laborales para transformar la ciudad. El jefe comunal calificó la gestión del proyecto como un estándar de rapidez y compromiso técnico.

Respecto a la metodología aplicada, los equipos técnicos comenzaron con la instalación de la denominada base negra. Este componente es fundamental para asegurar la resistencia de la estructura ante el tránsito pesado constante. Se trata de una mezcla asfáltica diseñada específicamente para soportar grandes volúmenes de carga y fricción.

“Es un ejemplo al país lo que significa trabajar mañana, tarde y noche en una obra que brindará conectividad”, subrayó Gaido durante la inspección. La planificación contempla múltiples capas de rodamiento antes de la finalización definitiva de la calzada. El objetivo primordial es garantizar una vida útil prolongada y un mantenimiento mínimo en el futuro.

La configuración final de la arteria contará con un total de diez carriles de circulación. Seis de ellos estarán destinados al tráfico rápido central para agilizar el cruce de la capital. Por otro lado, cuatro colectoras facilitarán el acceso a los comercios y el movimiento diario de los residentes locales.

Esta transformación permitirá reducir drásticamente los tiempos de viaje hacia la zona del aeropuerto internacional. Además, la eliminación del antiguo terraplén facilita la unión física entre los sectores norte y sur de la ciudad. Las calles transversales quedarán finalmente niveladas para mejorar la fluidez del tránsito peatonal y vehicular.

La inversión se sustenta completamente con recursos propios del municipio derivados del superávit fiscal actual. El proyecto también incluye obras de desagüe, iluminación con tecnología LED y espacios recreativos para la comunidad. Se espera que la avenida Mosconi se convierta en el eje de integración más importante de la Patagonia.