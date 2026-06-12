NEUQUÉN ANUNCIÓ LA FECHA DE PAGO PARA EL AGUINALDO Y LOS SUELDOS DE JUNIO

Neuquén oficializó el cronograma de pagos correspondiente al sexto mes del año. La administración pública provincial percibirá de manera unificada los salarios y la primera cuota del aguinaldo.

La acreditación de los salarios y del medio aguinaldo se concretará el próximo viernes 26 de junio en las sucursales del Banco de la Provincia del Neuquén. Con este anuncio, el estado provincial garantiza la disponibilidad del dinero antes de la finalización del período mensual vigente.

La modalidad implementada mantiene el criterio de equidad salarial adoptado por la actual conducción de la gobernación. El beneficio alcanzará en simultáneo al personal de los ministerios, organismos centralizados, entes descentralizados, el sector educativo y la totalidad de los pasivos.

Los fondos correspondientes a los trabajadores activos y a los beneficiarios del Instituto de Seguridad Social del Neuquén estarán disponibles en la fecha establecida. El depósito impactará de forma directa en las cuentas de la entidad bancaria oficial del territorio.

Desde el área de comunicación gubernamental señalaron que la liquidación conjunta es el resultado de la eficiencia y la transparencia en el manejo de las arcas públicas. Las autoridades asociaron este logro financiero al programa de austeridad implementado desde el inicio del mandato.

En materia de paritarias, el sector público ya percibió actualizaciones de haberes durante el transcurso del primer semestre del año. Los reajustes salariales se aplicaron en los meses de enero y abril, utilizando como base los informes de evolución del Índice de Precios al Consumidor.

El próximo incremento en las remuneraciones de los empleados públicos dependientes del Poder Ejecutivo está programado para el 31 de julio. El porcentaje de suba se calculará en base a las variaciones del indicador inflacionario de los meses de abril, mayo y junio.

Finalmente, el esquema de actualización trimestral prevé dos nuevas correcciones de haberes para la segunda mitad de la temporada. Los estatales recibirán las subas en octubre y a comienzos del próximo año, concluyendo el ciclo de recomposición previsto por la gestión provincial.