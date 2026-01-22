NEUQUÉN CELEBRA UNA BAJA DEL DELITO QUE LOS VECINOS DE LA CONFLUENCIA NO PERCIBEN

El Gobierno de la Provincia del Neuquén presentó el informe estadístico policial de 2025. Los números oficiales reflejan una reducción significativa en los índices delictivos generales. Estas cifras no pasaron desapercibidas por los vecinos de la zona Confluencia que en redes manifestaron sus dudas y expresaron su preocupación por los constantes hechos de inseguridad.

De acuerdo con el relevamiento oficial, los hechos delictivos pasaron de 28.233 en 2024 a 19.900 en 2025. Esto representa una baja interanual del 30 por ciento. El rubro de delitos contra la propiedad fue el que más descendió, con una caída del 33 por ciento. También se registraron bajas en delitos contra las personas y contra la libertad. La gestión provincial asocia estos resultados a la inversión en tecnología, nuevos móviles y una mayor profesionalización de la fuerza policial.

A pesar del optimismo oficial, la percepción ciudadana en la zona Confluencia es marcadamente distinta. En las ciudades como Neuqué, Plottier y Centenario, los casos de inseguridad son reportados como constantes. Los vecinos denuncian robos a mano armada, entraderas y hechos de violencia que no parecen reflejarse en la baja estadística informada. Para muchos neuquinos, el dato oficial no coincide con la sensación de vulnerabilidad que se vive al transitar las calles o al estar en sus hogares.

Si bien el Ministerio de Seguridad destaca que los controles son más eficientes y los tiempos de respuesta mejoraron, el malestar social en Neuquén capital y alrededores se mantiene firme. “Vengan al oeste y fijense si bajó el delito”, comentó Juan en la red social Facebook. Por su parte, Daniela escribió: “Cómo se ve que aellos no les pasa nada. Caminar por Valentina Sur es imposible, todos los días le roban a alguien y no hacen nada”.

El informe que presentó el Ejecutivo destacó que Neuquén creció un 31 por ciento en la última década. Este crecimiento demográfico explosivo presiona sobre el sistema de seguridad. La Provincia sostiene que la tendencia a la baja es un logro estratégico. No obstante, el desafío de la gestión de Rolando Figueroa será lograr que estos números fríos se traduzcan en una tranquilidad real para los habitantes de la zona más poblada de la provincia.