NEUQUÉN CONFIRMÓ LA FECHA DE PAGO PARA LOS ESTATALES CON EL NUEVO AUMENTO SALARIAL

El Gobierno de la Provincia del Neuquén anunció la fecha oficial para el depósito de los sueldos de julio. Todos los empleados públicos percibirán sus salarios este viernes 31 de julio de manera unificada.

La medida alcanza al personal de ministerios, administración central, entes públicos y Educación. Del mismo modo, abarca a jubilados, pensionados y retirados del Instituto de Seguridad Social del Neuquén.

Los fondos estarán disponibles antes de que finalice el mes en las cuentas del Banco Provincia. Esta metodología de pago conjunto responde a los compromisos asumidos por la gestión del gobernador Rolando Figueroa.

Desde la secretaría de Prensa y Comunicación destacaron la eficiencia presupuestaria actual. “El pago en forma conjunta es posible en virtud de la transparencia y cuidado extremo en la administración”, señalaron.

Los trabajadores estatales cobrarán este mes el segundo incremento salarial previsto en el año. La suba se determinó según la variación trimestral del Índice de Precios al Consumidor.

El ajuste alcanzó un 7,25 por ciento tras medir la inflación del segundo trimestre. Para este cálculo se combinan las mediciones del INDEC y del organismo estadístico neuquino.