NEUQUÉN DEBATE EXIMIR A INQUILINOS DEL PAGO DE COMISIONES INMOBILIARIAS

En Neuquén avanza el debate de un proyecto que busca eximir a los inquilinos del pago de comisiones inmobiliarias en contratos de vivienda, con el objetivo de aliviar el costo inicial de acceso al alquiler.

La información surge de una entrevista realizada en AM740 a Federico Prior, integrante de la Asociación de Inquilinos de Neuquén, quien explicó el alcance de la propuesta y el impacto económico que hoy enfrentan las familias.

“Cuando uno ingresa a un alquiler, siendo inquilino o inquilina, hoy se pagan 3 meses de alquiler, el mes de alquiler, básicamente, el mes de depósito y un mes de comisión inmobiliaria”, detalló Prior. En ese sentido, remarcó que la legislación vigente establece que el inquilino debe abonar el 3% del total del contrato en concepto de comisión, lo que en la práctica equivale a un mes de alquiler.

El referente sostuvo que la iniciativa apunta a modificar esa situación porque “los inquilinos no deberíamos pagar la comisión inmobiliaria porque no somos quienes contratamos el servicio, si lo hace el propietario, lo cual es injusto”. El proyecto propone que, en los alquileres con destino habitacional, el costo de la comisión sea asumido por el propietario.

Además, advirtió sobre el fuerte impacto económico del sistema actual. “Hoy una familia tipo necesita 6 millones de pesos mínimo para ingresar a un alquiler”, señaló, al describir un escenario donde el acceso a la vivienda se vuelve cada vez más difícil y exige un alto nivel de endeudamiento.

Neuquén, 25 de marzo de 2026.