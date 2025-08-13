NEUQUÉN: DENUNCIAN DESALOJO ILEGAL DE UN FOOD TRUCK EN EL PASEO DE LA COSTA

Gastón Bustamante, dueño de un food truck ubicado en el Paseo de la Costa de Neuquén, denunció que fue desalojado de manera ilegal a pesar de que existe un juicio en curso y sin que mediara orden judicial. Según relató, su carro gastronómico fue desmantelado y retirado por un grupo de changarines sin notificación previa ni documentación oficial del operativo.

La información corresponde a una entrevista realizada en la AM740 La Carretera, en el programa Rutas Argentinas. Bustamante contó que lleva más de seis años trabajando en ese lugar y que, aunque intentó en reiteradas ocasiones regularizar su situación, no obtuvo respuesta de la administración de Cordineu, el ente que gestiona el predio. “Siempre fue mi intención regularizar. Me sacaron el medidor de luz, me anularon el contrato por tener música alta y romper un banco”, explicó.

El comerciante señaló que la jueza Patricia Clérici dictaminó recientemente la incompetencia de Cordineu para ejecutar desalojos. “Esto es ilegal. No hubo orden judicial. Lo hizo el tribunal de faltas junto con Cordineu y mandaron cinco changarines a desarmar mi carro. Hoy no sé dónde está”, afirmó Bustamante, quien adelantó que presentará una denuncia penal contra los responsables.

Bustamante relató que durante el desalojo había un empleado dentro del carro, lo que permitió alertar a la prensa y documentar el procedimiento. “Querían hacerlo en silencio, pero se enteró todo el mundo”, dijo. Además, denunció una maniobra para dejarlo fuera del nuevo esquema de licitaciones: “Regularizaron a todos, menos a mí. Yo no me niego a pagar el canon. Quieren mi lugar para dárselo a un amigo o conocido”.

Finalmente, el comerciante expresó su intención de resolver el conflicto por vía legal. “No estoy en rebeldía. Estoy cumpliendo lo que dictó la jueza. Quiero tener un contrato, como corresponde. No se trata de ver quién la tiene más larga”, concluyó.

Neuquén, 13 de agosto de 2025.