NEUQUÉN DIO MARCHA ATRÁS Y SUSPENDIÓ LA RETENCIÓN DEL IMPUESTO DE SELLOS A MERCADO LIBRE

La Dirección Provincial de Rentas de Neuquén decidió dar marcha atrás con una reciente y polémica medida recaudatoria. El organismo provincial suspendió temporalmente la obligación impuesta a Mercado Libre para actuar como agente de retención.

La normativa original exigía a la conocida plataforma cobrar el Impuesto de Sellos a los usuarios de la región. Esta retención se aplicaba directamente sobre los créditos virtuales solicitados por los clientes a través de la aplicación Mercado Pago.

Sin embargo, la firma tecnológica presentó un descargo formal y argumentó dificultades operativas insalvables a corto plazo. La empresa explicó que necesitaba realizar profundos “cambios técnicos y de programación” en sus sistemas informáticos para poder aplicar el descuento tributario.

Ante este planteo, el director de Rentas, Marcos Daniel Lavaggi, firmó la Resolución 230 para congelar la medida. La suspensión de la retención impositiva rige de manera oficial “hasta tanto esta Dirección Provincial de Rentas disponga lo contrario”.

Por el momento, los clientes de la billetera digital en la provincia de Neuquén no verán afectado el monto de sus transacciones. El fisco provincial ya notificó a las dependencias internas y a la empresa privada sobre este freno temporal en el cobro del tributo.