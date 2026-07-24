NEUQUÉN EMITIÓ BONOS POR 500 MILLONES DE DÓLARES

Neuquén logró colocar bonos internacionales por un total de 500 millones de dólares. La operación financiera se pactó a una tasa de interés fija del 7,35% con vencimiento a siete años.

Esta transacción marcó el regreso formal del distrito al mercado externo con financiamiento fresco desde 2017. Las ofertas presentadas por inversores locales e internacionales superaron el doble del monto originalmente requerido por la provincia.

El proceso previo incluyó un Roadshow virtual de tres días encabezado por funcionarios de la gestión del gobernador Rolando Figueroa. Durante esas jornadas se concretaron reuniones informativas con más de 30 fondos internacionales y 170 operadores del mercado local.

Desde el Ejecutivo neuquino destacaron el resultado alcanzado al calificarlo como “la menor tasa de financiamiento alcanzada por una jurisdicción provincial argentina”. Atribuyeron el respaldo financiero a la consolidación del ordenamiento fiscal, la reducción del endeudamiento y la previsibilidad institucional.

Los recursos captados se volcarán íntegramente a potenciar el plan de obras públicas planificado para la corriente década. Las inversiones prioritarias abarcarán la construcción de rutas, hospitales, escuelas, redes de agua, infraestructura energética, viviendas y proyectos de conectividad.

La estrategia oficial busca adaptar la infraestructura pública al acelerado ritmo de crecimiento que proyecta la provincia hacia el año 2030. Las estimaciones prevén duplicar la extracción de petróleo, incrementar un 50% la producción gasífera y desarrollar proyectos de Gas Natural Licuado.

A diferencia de colocaciones anteriores destinadas a cubrir déficit corriente, este endeudamiento se utilizará como una herramienta para dinamizar la economía regional. La medida intenta prevenir cuellos de botella ante la constante llegada de inversiones, empresas y nuevos habitantes a la provincia.

Los títulos emitidos contarán con un esquema de amortización anual en tres cuotas iguales a pagarse durante los años 2032, 2033 y 2034. Adicionalmente, el contrato contempla una cláusula opcional de recompra a la par habilitada a partir del año 2031.

Hacia el año 2032 la carga de vencimientos de la deuda provincial representará menos de un tercio de los compromisos actuales. Este perfil financiero sustentable garantizará la continuidad de las inversiones públicas sin comprometer el equilibrio de las arcas provinciales a largo plazo, aseguraron desde el gobierno neuquino.