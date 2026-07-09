NEUQUÉN IMPLEMENTARÁ RESTRICCIONES VIALES EN LA AVENIDA MOSCONI DURANTE EL FIN DE SEMANA LARGO

La Municipalidad de Neuquén anunció un operativo especial de tránsito durante este fin de semana largo. La medida responde a los avances en la obra de la Avenida Mosconi. Las restricciones de circulación comenzarán el jueves 9 y se extenderán hasta el domingo 12 de julio. Los conductores deberán buscar vías alternativas hasta el lunes 13, cuando se normalice el flujo vehicular.

Los desvíos forman parte de la transformación integral de la antigua Ruta 22 en un corredor urbano. Los operarios intervendrán de manera simultánea en diferentes sectores estratégicos de la capital neuquina.

En la zona comprendida entre Linares y Gatica, se cerrará por completo el cruce de Chaneton. En ese punto específico se ejecutarán tareas vinculadas al tendido de redes eléctricas subterráneas y terminaciones.

Por otro lado, en el tramo que une las calles Linares con Leales los bloqueos serán de carácter rotativo. El jueves se afectará Paimún, el viernes Tronador y el sábado Saturnino Torres.

En esos tres sectores se realizarán trabajos profundos de fresado y reclamado sobre la calzada actual. Según explicaron desde el Ejecutivo municipal, esta intervención integral “permitirá resolver un histórico problema de escurrimiento de agua”.

A estas tareas se sumará una interrupción total en el ingreso por los Puentes Carreteros el domingo por la mañana. En esa franja horaria se retirará el pórtico de lectura automática de patentes.

Las autoridades viales confirmaron que el desvío general se canalizará a través del Tercer Puente de la región. “El ingreso a la ciudad será desviado con asistencia de inspectores de Tránsito y efectivos policiales”, detallaron desde el municipio capitalino.