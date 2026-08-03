NEUQUÉN IMPULSARÁ UNA LEY PARA PROHIBIR LA VENTA DE TIERRAS FISCALES A EXTRANJEROS

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, enviará un proyecto a la Legislatura provincial para restringir la venta de tierras fiscales. La norma dispondrá que los predios estatales solo puedan ser adquiridos por ciudadanos o personas jurídicas argentinas. La decisión busca proteger los recursos naturales del territorio.

El anuncio precede a la discusión de la Ley de Tierras en el Senado nacional. A nivel federal, el mandatario solicitó fijar límites cuantitativos a las compras extranjeras. La senadora Julieta Corroza defenderá esta propuesta en la Cámara alta.

La iniciativa neuquina prevé modificar la Ley Provincial 263. Las adjudicaciones fiscales se priorizarán para emprendimientos productivos, ganaderos y turísticos. El Estado busca potenciar el desarrollo local mediante pautas claras.

El debate nacional experimentó modificaciones sustanciales en comisiones. El texto final reconoce la competencia de los Estados subnacionales sobre su territorio. Así, Neuquén mantendrá sus potestades intactas respecto al dominio territorial.

La propuesta modificada a nivel nacional mantiene prohibiciones clave. Los Estados extranjeros no podrán adquirir predios rurales en el país. Además, continuarán las restricciones para firmas con capitales estatales foráneos.

Neuquén sostiene una postura firme sobre el manejo soberano del suelo. La estrategia provincial promueve la seguridad jurídica sin relegar la titularidad fiscal. Este modelo resguarda la autonomía en la toma de decisiones.

El sector energético sirve como referencia para esta política pública. En la actividad hidrocarburífera se otorgan concesiones de explotación sin transferir la propiedad. La provincia mantiene el dominio absoluto de los recursos subterráneos.

Actualmente operan 56 concesiones no convencionales bajo esta modalidad contractual. Las empresas internacionales invierten bajo pautas legales transparentes y ordenadas. El esquema demuestra que es posible atraer inversiones preservando el patrimonio estatal.