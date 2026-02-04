NEUQUÉN: LA FUERZA VENCEDORA EN OCTUBRE SE FORTALECE CON LA AFILIACIÓN DE PABLO CERVI

El bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado de la Nación dio un paso clave en su armado político. El senador nacional por Neuquén, Pablo Cervi, oficializó este martes su afiliación al partido liderado por el presidente Javier Milei. El acto marca el cierre de un proceso de alineamiento que comenzó en las últimas elecciones legislativas.

La reunión fue encabezada por Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia y titular del partido a nivel nacional. También participó la senadora Nadia Márquez, quien preside el espacio en la provincia de Neuquén.

Con este movimiento, el oficialismo logra una cohesión total en la representación neuquina dentro de la Cámara Alta. Ambos legisladores habían accedido a sus bancas compartiendo la misma lista, tras una victoria histórica en su provincia, dejando en segundo lugar a los candidatos del gobernador Rolando Figueroa. Ahora, esa alianza electoral se transforma en una pertenencia orgánica definitiva.

La integración formal de Cervi no es solo un trámite administrativo. Representa un blindaje político en un distrito estratégico para el país. Neuquén es el corazón de Vaca Muerta y el motor de la generación de divisas a través de los hidrocarburos.

El mandato de las urnas

“Entramos juntos al Senado con Nadia para defender las ideas de la libertad”, expresó Cervi tras el encuentro. El legislador remarcó que su decisión responde al mandato de las urnas. “El compromiso asumido con los neuquinos se traduce hoy en una pertenencia total a este proyecto que cambia la Argentina”, añadió.

Por su parte, Nadia Márquez subrayó la importancia de la unidad interna. “Pablo y yo fuimos elegidos para representar el proyecto del presidente Javier Milei”, afirmó la senadora. Según Márquez, esta afiliación demuestra que la lista oficialista está “más fuerte que nunca” para dar los debates parlamentarios que el Ejecutivo necesite.

En octubre, La Libertad Avanza Neuquén, contra todos los pronósticos, se impuso al oficialismo provincial que tuvo al gobernador de la provincia, Rolando Figueroa, en un rol muy activo. Nadia Márquez y Pablo Cervi fueron electos senadores con el 33 por ciento de los votos, contra el 27 por ciento de La Neuquinidad, que tuvo como candidata a la ex ministra de Desarrollo Humano, Julieta Corroza. En diputados, el triunfo también fue para el oficialismo nacional