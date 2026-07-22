NEUQUÉN LANZÓ CUIDAR +65: UN PROGRAMA DE SALUD INTEGRAL Y GRATUITO PARA ADULTOS MAYORES

El gobierno de Neuquén presentó oficialmente la iniciativa Cuidar +65. El gobernador Rolando Figueroa encabezó el lanzamiento junto al ministro de Salud, Martín Regueiro. Esta política pública busca garantizar asistencia médica gratuita a los adultos mayores sin obra social.

La estrategia sanitaria pretende eliminar los obstáculos económicos y de traslado que afectan a esta población. El plan abarca consultas médicas, lentes, prótesis dentales y entrega de medicamentos a domicilio. Asimismo, implementará un monitoreo continuo mediante telemedicina y acompañamiento personalizado para los beneficiarios.

El ministro de Salud subrayó la importancia de este lanzamiento fundamentado en los últimos datos poblacionales registrados. “Cuidar +65 es una estrategia que es prioritaria y que tiene que ver con un dato demográfico”, afirmó Regueiro. El funcionario detalló que la población de mayores de 65 años creció en 40.000 personas.

El programa contempla la integración de 60 navegadores de salud, quienes facilitarán la gestión de turnos. Estos estudiantes capacitados orientarán a los beneficiarios en el uso de las plataformas digitales oficiales. La iniciativa busca humanizar la atención médica y garantizar una cobertura equitativa en todo el territorio.

Por su parte, la directora provincial de Gestión de la Salud, Mariana Casullo, explicó los orígenes de la propuesta. “El programa lo pensamos como un camino de cuidado, no como prestaciones”, remarcó la funcionaria durante la presentación. La medida surgió tras identificar demandas concretas recolectadas durante operativos territoriales previos.

Las autoridades estiman alcanzar a diez mil personas que carecen de cobertura de medicina prepaga o mutuales. Los interesados podrán inscribirse de manera sencilla utilizando el portal web gratuito denominado MiSalud. Aquellos usuarios con dificultades digitales recibirán asistencia presencial en cualquier centro de salud cercano.

Las prestaciones clave incluyen la provisión gratuita de prótesis dentales y anteojos recetados tras evaluaciones profesionales. Por otro lado, la logística farmacéutica coordinará la distribución directa de fármacos esenciales en las viviendas. Esta modalidad busca reducir significativamente la movilidad innecesaria de los pacientes con enfermedades crónicas.

El acto tuvo lugar en las instalaciones de la Asociación Mutual del Personal del BPN. La jornada contó con la asistencia masiva de equipos médicos, funcionarios públicos y referentes de centros de jubilados. Con esta acción, la provincia consolida su modelo de salud comunitaria e inclusiva.