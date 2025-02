NEUQUÉN: MÁS DE 23 ESCUELAS NO PUDIERON INICIAR EL CICLO LECTIVO

El inicio de clases en la provincia de Neuquén, previsto para hoy, 25 de febrero, no pudo concretarse en numerosas escuelas debido a la falta de condiciones edilicias adecuadas. Así lo denunció Angélica Lagunas, secretaria general de ATEN Capital, quien responsabilizó al gobierno provincial por la situación. Por su parte, desde el gobierno destacaron las obras que se llevaron a cabo en la instituciones.

En declaraciones a AM 740, Lagunas expresó: “Estamos ante una situación de escándalo en la provincia y de estafa al conjunto de la comunidad educativa”. Además, criticó a la ministra de Educación y al gobernador por haber asegurado durante el verano que todas las escuelas estarían listas para el inicio del ciclo lectivo.

Según la dirigente, solo en Neuquén capital, más de 23 escuelas no pudieron comenzar las clases porque aún están en obras o porque no hay auxiliares de limpieza. “Aproximadamente 50.000 estudiantes hoy, sin que hubiese paro, se quedaron con la mochila preparada, con los útiles comprados y con la ilusión del primer día que no fue”, afirmó Lagunas.

Uno de los casos más graves, según la secretaria general de ATEN Capital, es el de la escuela 256, donde el gobierno provincial anunció la inauguración del ciclo lectivo a pesar de que el establecimiento sigue en obras. “Pintaron las rejas por fuera, pero la escuela no la pintaron por dentro. Llevaron cosas que pedía la directora y la comunidad educativa, pero no terminaron la obra”, denunció.

Ante este panorama, Lagunas adelantó que convocarán a la comunidad en cada lugar donde no haya clases para exigirle al gobierno provincial una solución inmediata.

Neuquén, 25 de febrero de 2025.