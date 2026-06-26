NEUQUÉN OFRECE ASISTENCIA HUMANITARIA Y RESCATISTAS TRAS EL DEVASTADOR SISMO EN VENEZUELA

El Gobierno de Neuquén ofreció asistencia humanitaria internacional para colaborar con Venezuela. La ayuda se canalizó formalmente a través de la Agencia Federal de Emergencias. El país caribeño sufrió recientemente un devastador desastre natural en su región centro-norte.

La administración neuquina puso a disposición brigadistas altamente capacitados en tareas críticas. Se trata de equipos especializados en Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas. También se incluyó a personal médico entrenado para intervenir directamente en situaciones extremas.

La provincia cuenta con experiencia reciente en misiones de auxilio internacional. A principios de este año, Neuquén envió brigadistas y personal sanitario para combatir los incendios forestales en Chile.

El territorio venezolano fue sacudido por dos sismos casi simultáneos en la zona de Yumare-Morón. Los movimientos telúricos alcanzaron magnitudes de 7,2 y 7,5 según los reportes geológicos oficiales. El fenómeno generó graves destrozos materiales en múltiples localidades de la nación afectada.

La emergencia motivó una inmediata y masiva respuesta de la comunidad internacional. Actualmente, un total de 16 naciones ya enviaron cargamentos con asistencia y rescatistas. La República Argentina forma parte del grupo de países que asisten activamente en la emergencia.

Las tareas de remoción de escombros continúan de manera ininterrumpida en las zonas afectadas. Las autoridades locales confirmaron que el trágico evento ya se cobró la vida de más de 260 personas. Los equipos especializados neuquinos aguardan las directivas finales para iniciar su despliegue logístico hacia el lugar.