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NEUQUÉN PALPITA LA FIESTA DE LA CONFLUENCIA: CONFIRMARON LAS FECHAS Y EL MODELO DE GESTIÓN

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La Fiesta de la Confluencia 2027 ya tiene cronograma oficial para su próxima edición en la capital provincial. El tradicional festival neuquino buscará repetir el éxito de las temporadas anteriores con un formato de gestión que ya demostró grandes resultados.

El Ejecutivo local formalizó el llamado a licitación pública mediante un decreto que lleva la firma del intendente Mariano Gaido. El proceso administrativo delega la producción general del festival en una compañía privada especializada en grandes eventos.

La masiva celebración patagónica se desarrollará a lo largo de cuatro jornadas consecutivas a mediados de febrero. Los espectáculos musicales y las actividades recreativas comenzarán el jueves 11 y se extenderán hasta el domingo 14.

Como es habitual, la isla 132 en el Paseo de la Costa albergará los diferentes escenarios y ferias. El predio ribereño se acondicionará por completo para recibir a miles de familias, jóvenes y turistas de toda la región.

La productora que resulte ganadora deberá encargarse del montaje, la seguridad, la gastronomía y la contratación de los artistas. El Municipio no desembolsará fondos públicos para cubrir los costos de la organización del megaevento.

De acuerdo con la documentación oficial, la firma contratada se cobrará de la “comercialización y venta de los tickets del campo preferencial de la Fiesta”. El resto del predio mantendrá el acceso gratuito para los asistentes.

La normativa de la licitación estipula que la empresa adjudicataria asuma el desarrollo creativo y la estrategia de comunicación. El objetivo es mantener el estatus nacional del festival sin generar deudas en las arcas municipales.

La comuna busca con esta estrategia repetir las convocatorias superiores a las 300 mil personas por noche. El esquema de sponsors y sectores pagos consolida un modelo sustentable para el festival más importante de la provincia.

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