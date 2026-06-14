NEUQUÉN PREPARA UN FUERTE OPERATIVO POLICIAL POR LOS PARTIDOS DE ARGENTINA EN EL MUNDIAL

La Policía de la Provincia del Neuquén diseñó un exhaustivo esquema de prevención y custodia en el centro de la capital neuquina. Se ejecutará en los alrededores del Monumento al General San Martín ante eventuales concentraciones masivas de simpatizantes. El operativo de seguridad se activará formalmente durante la fase de grupos de la Copa del Mundo de la FIFA.

Las jornadas de mayor atención serán los días 16 y 22 de junio próximos. En esas fechas, el seleccionado de fútbol de Argentina se enfrentará a sus pares de Argelia y Austria, respectivamente. Las autoridades buscan asegurar la tranquilidad ciudadana en un punto geográfico emblemático que históricamente congrega a miles de festejantes.

Los jefes de la fuerza policial confirmaron la instalación de un vallado perimetral estratégico en torno a la plaza principal. Asimismo, los efectivos realizarán requisas preventivas de control en los diferentes accesos peatonales habilitados en el sector céntrico. Se prohibirá estrictamente el ingreso al área con pirotecnia, elementos cortopunzantes, botellas de vidrio y cualquier tipo de bebida alcohólica.

El ordenamiento urbano incluirá la interrupción total de la circulación de vehículos en múltiples esquinas clave del microcentro neuquino. Los cortes de calles principales afectarán arterias tradicionales como la Avenida Argentina, las calles Yrigoyen, Belgrano, Elordi y Buenos Aires, entre otras. Desde el municipio capitalino recomendaron a los automovilistas utilizar vías de circulación alternativas durante las horas de los partidos de fútbol.

Un número importante de dependencias policiales participará activamente de las tareas de prevención civil en la vía pública. Los uniformados de las Comisarías 1ª, 2ª, 12ª y 52ª trabajarán junto con las divisiones Motorizada, Montada, Canes y el Departamento de Seguridad Metropolitana. Adicionalmente, el personal del cuerpo de Bomberos y de la Dirección de Tránsito se mantendrá en estado de alerta operativa constante.

La fuerza provincial incorporará herramientas tecnológicas avanzadas para optimizar la supervisión de las áreas con mayor densidad de personas congregadas. Se desplegarán vehículos aéreos no tripulados, sistemas de cámaras de videovigilancia de alta resolución y unidades móviles de transmisión digital. Un centro especializado se encargará del monitoreo en tiempo real de los acontecimientos.

Los voceros del operativo indicaron que el propósito fundamental de estas estrictas medidas es garantizar la normal convivencia urbana. “El objetivo es permitir que las celebraciones se desarrollen en un marco de convivencia y seguridad”, expresaron desde la Jefatura policial. Con esta premisa, buscarán minimizar los riesgos y resguardar tanto los bienes públicos como el patrimonio privado.