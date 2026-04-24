NEUQUÉN PROHIBIÓ A LOS LIMPIAVIDRIOS Y DEFINIÓ MULTAS

El Concejo Deliberante de Neuquén aprobó la prohibición de limpiavidrios y lavacoches en la ciudad. La ordenanza apunta a ordenar el tránsito, mejorar la seguridad vial y avanzar con un abordaje social para quienes realizan esa actividad.

La información corresponde a una nota realizada en AM740 La Carretera al concejal José Luis Artaza. El edil explicó que la iniciativa tomó como antecedente el trabajo realizado durante la gestión de Horacio “Pechi” Quiroga, cuando “se erradicó todo lo que es limpiavidrios y lavacoches” y se buscó una salida laboral para parte de esas personas.

Artaza sostuvo que la actividad volvió a crecer en distintos puntos de la capital neuquina. “Los lavacoches y los limpiavidrios proliferaron en el ámbito de la ciudad”, afirmó. También remarcó que el objetivo será realizar un relevamiento, ofrecer capacitación y trabajar con la Policía provincial y los inspectores municipales.

El concejal señaló que la ordenanza incluye multas para quienes permitan el lavado de vehículos en la vía pública y el decomiso de los elementos utilizados. “Tenemos que legislar y el Ejecutivo gobernar para 350.000 personas”, planteó, y agregó que un grupo reducido “no puede perturbar la seguridad del resto”.

La norma será enviada al Ejecutivo municipal para su promulgación y reglamentación. Artaza estimó que la implementación comenzará durante mayo, una vez cumplidos los pasos administrativos correspondientes.

Neuquén, 24 de abril de 2026.