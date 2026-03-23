NEUQUÉN: PROPONEN MODIFICACIONES EN LA COPARTICIPACIÓN PROVINCIAL

Mientras el gobierno encabezado por Rolando Figueroa levanta la voz por la inequidad en la Coparticipación Federal, poco se sabe si el Ejecutivo provincial tiene pensado dar la discusión con los municipios. El concejal de San Patricio del Chañar, Jhonatan Lagos, presentó un proyecto para modificar el reparto de la coparticipación provincial. La iniciativa busca optimizar los ingresos que los municipios perciben por la explotación de hidrocarburos. El planteo fue elevado formalmente ante el Interbloque de Diputados de Neuquén República para su evaluación legislativa.

La propuesta se fundamenta en la Ley Provincial N° 2148, que rige la distribución de recursos actuales. Lagos propone analizar cambios técnicos que reflejen mejor la realidad productiva de cada localidad neuquina. Según el edil, el esquema vigente requiere una actualización urgente para ser más representativo.

El foco principal está puesto en localidades con fuerte actividad petrolera, como San Patricio del Chañar. El objetivo es que el impacto de la producción local se traduzca en mayores beneficios directos. Para el concejal, “debe ser necesario revisar y adecuar los criterios de distribución a fin de garantizar un esquema más justo”.

El proyecto surge en un contexto financiero sumamente complejo para las arcas municipales. Lagos destacó que la mejora en estos ingresos corrientes es vital para la supervivencia administrativa. Al respecto, aseguró que “el municipio atraviesa una crisis económica grave e histórica”, lo que exige soluciones de fondo.

Bajo esta premisa, una mayor coparticipación funcionaría como una herramienta para alcanzar el equilibrio fiscal necesario. Los fondos adicionales permitirían al gobierno local afrontar compromisos salariales y operativos pendientes. Asimismo, se busca dotar a la comuna de mayor autonomía financiera frente a la inflación.

Finalmente, la actualización de estos criterios impactaría directamente en la calidad de vida de los vecinos. Con más recursos, el municipio podría proyectar obras de infraestructura y mejorar la prestación de servicios básicos. Ahora, la iniciativa quedó en manos de la Legislatura provincial para su debate y posible aprobación.