NEUQUÉN REPÚBLICA, EL NUEVO INTERBLOQUE QUE REUNE “LIBERTARIOS” Y PROGRESISTAS

La Legislatura neuquina cuenta desde este martes (03-03) con una nueva configuración política tras la oficialización del interbloque “Neuquén República“. Este espacio agrupa a cinco legisladores de distintas vertientes que buscan consolidar un frente crítico frente a la actual gestión provincial. El nuevo bloque integra desde autodenominados libertarios hasta sectores progresistas.

Neuquén República está conformado por María Cecilia Papa, Mónica Guanque y Federico Méndez, integrantes de Democracia Neuquén. A ellos se suman Brenda Buchiniz, del espacio Cumplir, y el referente radical César Gass. Esta alianza representa una amalgama de trayectorias diversas que coinciden en la necesidad de ejercer un control más riguroso sobre las decisiones del Poder Ejecutivo.

Según explicaron los protagonistas, la motivación principal es la defensa del sistema democrático y el fortalecimiento de la confianza ciudadana. A través de un comunicado, afirmaron que el bloque se funda sobre los valores republicanos de igualdad ante la ley y respeto a la soberanía popular. “El objetivo es accionar de manera conjunta e institucional para garantizar la legalidad en los tres Poderes del Estado”, señalaron.

Uno de los puntos más relevantes del acuerdo es la creación de un canal de comunicación directo para los empleados públicos. Los diputados pretenden recibir denuncias de funcionarios que sufran persecución política, mediática o judicial en sus ámbitos laborales. Además, el grupo se comprometió a brindar asesoramiento legal y exponer estos casos ante la Cámara de Diputados de la Provincia para visibilizar posibles irregularidades.

La conformación de Neuquén República marca una ruptura definitiva para varios legisladores que anteriormente acompañaban las iniciativas oficiales. Méndez y Guanque formaron parte de la estructura de Comunidad, mientras que Papa abandonó las filas de Fuerza Libertaria. Por su parte, César Gass transicionó desde una postura dialoguista hacia una oposición marcada.

Control

El interbloque advirtió que no dudará en activar procedimientos constitucionales si detectan abusos de poder. Los legisladores indicaron que impulsarán el apartamiento o remoción de aquellos funcionarios públicos que incumplan con sus deberes legales. Con esta estructura, la oposición neuquina busca equilibrar el debate parlamentario y proponer una alternativa sólida basada en la división de poderes y la transparencia.