NEUQUÉN SE PREPARA PARA CELEBRAR UNA NUEVA EDICIÓN DE “LA NOCHE DE LOS MUSEOS”

Neuquén pondrá en marcha una nueva edición de “La Noche de los Museos”. Esta propuesta cultural invita a toda la comunidad a redescubrir el rico patrimonio regional. La gran cita será el próximo domingo 17 de mayo en distintas localidades de la provincia.

La jornada contará con acceso libre y gratuito en la mayoría de sus actividades planificadas. Diversas instituciones de múltiples municipios transformarán sus espacios en puntos de encuentro abiertos para el público. Habrá atractivas muestras, visitas guiadas especiales y variados espectáculos musicales pensados para todas las edades.

Durante el lanzamiento oficial, la secretaria de Cultura provincial, María José Rodríguez, destacó el esfuerzo de los organizadores. La funcionaria señaló que la iniciativa es el “resultado del trabajo en conjunto con los distintos municipios que se sumaron con sus museos para generar el corredor de actividades para esta Noche de Los Museos”.

Por su parte, la subsecretaria de Cultura de la municipalidad de Neuquén, Paulina Cacciatore, también celebró este acontecimiento cultural. La referente comunal resaltó de manera especial “la importancia del trabajo junto a la secretaría de Cultura provincial para que el corredor de los museos de la ciudad de Neuquén sea parte de La Noche de los Museos”.

En el interior provincial, las localidades preparan atractivas opciones lúdicas, tecnológicas e históricas desde la tarde. Picún Leufú ofrecerá impresión de dinosaurios en tres dimensiones y música en vivo para los visitantes. En Añelo se dictará un taller infantil de cerámica, mientras que Villa La Angostura presentará una innovadora performance de arte viviente ambiental.

Asimismo, Aluminé recreará el antiguo ambiente de una pulpería con música y merienda comunitaria. Zapala abrirá sus puertas con visitas guiadas y la destacada muestra artística llamada “Fuera de Foco”. Por otro lado, Chos Malal sorprenderá con un juego de escape por el casco histórico, y Huinganco sumará productores locales a sus tradicionales recorridos.

La capital neuquina concentrará una enorme variedad de expresiones artísticas en sus salas principales. El Patio Cultural Bouquet Roldán tendrá su peña bailable al mediodía y la Casa Museo Gregorio Álvarez ofrecerá un taller de collage. El Centro Cultural Alberdi inaugurará una muestra plástica, y el Museo Gregorio Álvarez compartirá relatos en lengua mapuzungun.

Finalmente, la Sala de Arte Emilio Saraco presentará danza contemporánea y el Museo Paraje Confluencia brindará conciertos de tango y folklore. El cierre magistral ocurrirá en el Museo Nacional de Bellas Artes con charlas debate, talleres de serigrafía, música instrumental y la animación de un DJ en vivo.