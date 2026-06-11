NEUQUÉN SE PREPARA PARA UNA JORNADA MASIVA DE INTERCAMBIO DE FIGURITAS EN EL RUCA CHE

El Estadio Ruca Che de Neuquén se convertirá en la sede del mayor intercambio de figuritas de la región. La iniciativa surge en el contexto de la creciente expectativa por el próximo torneo mundial de fútbol.

Matías Lamboglia, responsable del área de comunicación de Emprendimientos Culturales y Deportivos Neuquinos (Ecydence), destacó el rol social que posee el emblemático recinto provincial para este tipo de convocatorias comunitarias.

“El Ruca Che como punto de encuentro. Ruca es la casa de la gente. Siempre lo remarcamos. Y hay diferentes excusas, diferentes momentos para reunirnos”, afirmó Lamboglia.

La propuesta no se limitará únicamente al intercambio de figuritas. Las amplias instalaciones del estadio albergarán simultáneamente torneos de videojuegos, partidos de FIFA en consolas, inflables y un sector de maquillaje. Además, se dispondrá de un buffet y un espacio para confeccionar una figurita personalizada impresa.

Las competencias deportivas y recreativas complementarias darán inicio formal a partir de las 16 horas. Los organizadores buscan asegurar el entretenimiento de familias enteras durante toda la tarde del sábado.

Esta jornada recreativa se llevará a cabo el sábado 13 de junio, desde las catorce hasta las dieciocho horas, con entrada libre. Asimismo, la Secretaría de Deportes programó otra cita similar para el martes siguiente en la Ciudad Deportiva.