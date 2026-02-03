NEUQUÉN SEPARA SU BOLETO ESCOLAR DE LA TRADICIONAL SUBE

La Municipalidad de Neuquén puso en marcha oficialmente el Boleto Escolar Gratuito Neuquino (BEN). La Jefa de Gabinete, María Pasqualini, presentó este nuevo sistema que garantiza la gratuidad en el transporte urbano para estudiantes de todos los niveles educativos. A diferencia de años anteriores, el beneficio se despega del sistema nacional SUBE para convertirse en una credencial propia y personalizada. El proceso de inscripción digital comenzó este lunes 2 de febrero a través de la plataforma municipal Muni Express, marcando el inicio del calendario escolar en la capital provincial.

El programa representa una inversión anual aproximada de $2.349.200 por cada estudiante, cifra que es posible “gracias al superávit financiero y al ordenamiento económico de la actual gestión”, aseguraron desde el municipio. Según detallaron las autoridades, el BEN alcanzará a un universo de casi 50 mil alumnos, entre los que se encuentran 16 mil niños de nivel primario, 22 mil jóvenes de secundario y más de 11 mil estudiantes universitarios y terciarios.

La implementación del sistema seguirá un cronograma estricto para asegurar la organización de los beneficiarios. La entrega física de las nuevas tarjetas comenzará el miércoles 18 de febrero en cuatro puntos estratégicos: el Palacio Municipal del centro, la delegación de calle Godoy, la ETON y el SAF del barrio Confluencia.

Para retirar el plástico, los alumnos deben haber completado previamente la carga de datos en la web oficial. Una de las innovaciones más destacadas de este ciclo 2026 es la incorporación del calendario nacional de vacunación completo como requisito obligatorio para acceder al beneficio, sumándose al certificado de escolaridad y el DNI con domicilio en la ciudad.

Kits escolares

Por otra parte, la entrega de los tradicionales kits escolares gratuitos se activará el jueves 19 de febrero. Este beneficio complementario está destinado a alumnos de niveles inicial, primario y técnico, incluyendo materiales específicos como guardapolvos azules y útiles de dibujo técnico para las escuelas industriales.

Es condición indispensable contar con la tarjeta BEN física en mano para poder retirar los útiles. Las sedes habilitadas son el Museo Nacional de Bellas Artes, la Sala de Melipal o el Centro Cultural Oeste. Mientras que para primaria y secundaria el sistema ya está operativo, los estudiantes universitarios y terciarios podrán gestionar su beneficio a partir del mes de marzo.

El nuevo esquema no solo ofrece gratuidad, sino también modernización tecnológica. La tarjeta BEN es personalizada y permite un seguimiento en tiempo real de los viajes realizados por cada usuario, manteniendo el sistema de transbordo vigente. Mauro Espinosa, subsecretario de Transporte, aclaró que la tarjeta SUBE seguirá funcionando únicamente para la tarifa general y beneficios de carácter nacional.