NEUQUÉN SUMA 100 NUEVAS CÁMARAS DE VIGILANCIA PARA ALCANZAR CASI TODAS LAS ESQUINAS CON SEMÁFORO

Neuquén incorporará 100 nuevas cámaras de vigilancia vial que permitirán alcanzar una cobertura del 96% en esquinas semaforizadas. La medida busca reforzar la seguridad urbana y consolidar la notable baja de accidentes que se viene registrando desde la implementación del Plan de Monitoreo Vial en 2024.

Desde la municipalidad capitalina destacaron que laciudad pasará de 200 a 300 cámaras instaladas. El objetivo es cubrir la totalidad de las 314 intersecciones con semáforo. Desde junio de 2024, los siniestros viales bajaron un 38,6%.

El sistema también incluye cámaras en los 700 taxis y 340 remises que circulan por la ciudad. Todos los registros —como el ingreso de vehículos y las patentes captadas— quedan a disposición del Ministerio Público Fiscal. Durante el primer semestre de 2025 ingresaron en promedio 183.000 vehículos diarios, frente a los 117.000 del segundo semestre de 2024.

Marcelo Inaudi, presidente del Consejo Municipal de Seguridad, valoró la iniciativa: “No sé si los vecinos tuvieron un cambio repentino de actitud o si fue el efecto de las cámaras, pero me inclino por esta última”. Por su parte, Javier Labrín, secretario de Modernización, indicó: “Se ha aprendido a respetar la senda, no cruzar en rojo o no girar donde no se debe”.

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, aseguró que “contribuyen a salvar vidas y a reducir los siniestros viales”. Anunció además que se completará la instalación de luminarias LED y se trabaja en un proyecto de semáforos inteligentes, en el marco de un plan financiado con fondos municipales.

Neuquén, 16 de julio de 2025