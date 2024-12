NEUQUÉN VIVIRÁ UN ESTRENO MUNDIAL CON “THE WINE OF SILENCE”

Este domingo 8 de diciembre, el Cine Teatro Español de Neuquén será el escenario de un evento único: el estreno mundial de “The Wine of Silence”, una colaboración innovadora entre The League of Crafty Guitarists y la Orquesta Sinfónica del Neuquén.

La información fue compartida en una entrevista con AM740, donde el músico mendocino Luciano Pietrafesa detalló los orígenes y la propuesta de este espectáculo. “Es una obra que nace del disco publicado en 2010 con grabaciones de la orquesta Metropol de Ámsterdam, basada en los soundscapes compuestos por Robert Fripp. Ahora, la obra ha sido adaptada por Andrew Keeling y contará con guitarras y orquesta en vivo, lo que genera una fusión única entre el rock contemporáneo y el mundo clásico”, señaló Pietrafesa.

The League of Crafty Guitarists, un ensamble internacional conocido por su trabajo innovador con guitarras acústicas, estará conformado en esta ocasión por siete músicos de distintas partes del mundo, incluyendo a artistas de Chile, Estados Unidos, Italia, México y Argentina.

El recital comenzará a las 21 horas, y las entradas están disponibles en la boletería del teatro a un costo de $15 mil. Los horarios de atención son de lunes a viernes de 9 a 14 horas y de 17 a 21 horas.

Neuquén, 4 de diciembre de 2024