NEUQUÉN Y RÍO NEGRO DESCARTAN EL USO DE LOS RÍOS PARA TRANSPORTAR ARENA A VACA MUERTA

Los gobernadores de Neuquén y Río Negro mantuvieron un encuentro bilateral para definir el esquema logístico de la región. Durante la reunión de este lunes, Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck abordaron la propuesta de utilizar los cauces de agua locales para el traslado de insumos industriales.

La alternativa de navegar las vías fluviales cobró fuerza tras la difusión de un informe financiado por el Consejo Federal de Inversiones. El estudio elaborado por la consultora IATASA analizó la factibilidad técnica de emplear el río Negro para ingresar la arena requerida en Vaca Muerta.

A pesar de las proyecciones técnicas presentadas, las máximas autoridades provinciales descartaron implementar este sistema en la actualidad. Los mandatarios unificaron criterios y definieron postergar el aprovechamiento de los ríos como arteria principal de transporte productivo.

El gobernador neuquino fue el encargado de oficializar la posición de ambas provincias respecto al uso de las cuencas hidráulicas. Figueroa ratificó en sus redes sociales que el “transporte de arenas por vía fluvial hoy no es prioridad” para la gestión de la cuenca neuquina.

La decisión administrativa redirecciona el enfoque de las inversiones públicas hacia alternativas de transporte exclusivamente terrestres. En lugar de adaptar el cauce de los ríos, las provincias coordinarán el diseño de infraestructura vial y material ferroviario para la actividad productiva.

El entendimiento bilateral busca garantizar el crecimiento de la Norpatagonia resguardando la gestión de las emergencias ambientales en los cursos de agua. Ambas administraciones priorizarán esquemas logísticos tradicionales para abastecer el desarrollo del yacimiento no convencional.