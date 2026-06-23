NEUQUÉN Y RÍO NEGRO ENCABEZAN EL CRECIMIENTO DEL EMPLEO PRIVADO

La Norpatagonia consolida su liderazgo en la generación de puestos de trabajo registrados dentro del sector privado. Neuquén y Río Negro se posicionaron como las únicas provincias de la región con indicadores mensuales positivos. Este avance contrasta notablemente con la tendencia general del país, donde la media nacional exhibió una contracción.

De acuerdo con el último informe oficial, Neuquén lideró el crecimiento en todo el territorio con un incremento del 0,9 por ciento. Por su parte, la provincia rionegrina se ubicó en el selecto grupo de las cinco jurisdicciones en alza. Ambas economías provinciales demuestran una gran resiliencia frente al complejo contexto laboral que afronta la Argentina.

El reporte del INDEC ratifica el dinamismo que viene experimentando la actividad económica en el sur. El incremento del empleo privado se fundamenta en una mayor cantidad de inversiones y una producción en constante ascenso. La alianza estratégica entre ambos distritos potencia el desarrollo de la logística, la infraestructura y los servicios locales.

Diversas variables complementarias confirman la notable aceleración económica que atraviesan los distritos patagónicos actualmente. Río Negro supera la media nacional con una densidad de 154 trabajadores formales por cada mil habitantes. Asimismo, la construcción civil y el consumo de combustibles muestran registros positivos en comparación con la caída del resto del país.

El escenario a mediano plazo resulta sumamente alentador debido al inminente desembarco de capitales de origen extranjero. El proyecto VMOS prevé un desembolso superior a los 1.000 millones de dólares para interconectar Vaca Muerta. A su vez, las futuras obras de gas natural licuado impulsarán fuertemente la contratación de mano de obra local.

“Detrás de este dato hay más producción, más inversión y más oportunidades para los rionegrinos”, remarcó el Gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck. El mandatario provincial enfatizó el rol de la energía, la minería, el comercio y el turismo.

La solidez laboral consolida la posición de la región como un verdadero imán para nuevos proyectos industriales. La sinergia estatal y privada continúa arrojando resultados sumamente exitosos en materia de ocupación y desarrollo. De este modo, la Patagonia reafirma su papel federal estratégico para la generación de riqueza genuina.