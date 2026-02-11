NEUQUÉN Y RÍO NEGRO SE MOVILIZAN EN CONTRA DE LA REFORMA LABORAL

La Confederación General del Trabajo (CGT) activó un plan de lucha federal para este miércoles 11 de febrero. El objetivo central es manifestar un rechazo absoluto a la reforma laboral promovida por el Poder Ejecutivo nacional. La protesta coincide estratégicamente con el inicio del debate legislativo en la Cámara de Senadores. Se espera que las calles de todo el país reflejen el malestar de los sectores obreros ante las modificaciones en las leyes del trabajo.

En la región patagónica, la CGT Regional Neuquén ratificó su adhesión total a la jornada de protesta nacional. Bajo la consigna de enfrentar el avance sobre los derechos adquiridos, los gremios locales diseñaron un esquema de visibilización masiva. La conducción sindical busca demostrar unidad frente a las políticas de Javier Milei, argumentando que los cambios propuestos vulneran la estabilidad de los empleados. La expectativa de participación es alta debido a la confluencia de diversos sectores productivos.

El cronograma de actividades en Neuquén capital iniciará temprano para garantizar una columna multitudinaria. Los manifestantes comenzarán a concentrarse a las 13:00 en las inmediaciones del Monumento al General San Martín. No obstante, el inicio formal de la marcha por las arterias céntricas está pautado para las 15:00. Aunque el recorrido final se mantiene bajo reserva por cuestiones logísticas, se prevé un fuerte impacto en el tránsito del microcentro neuquino.

Por su parte, la provincia de Río Negro presentará un esquema de protestas descentralizado en sus principales ciudades. En General Roca, la convocatoria une a sindicatos y organizaciones sociales con una cita a las 18:30 en la Plaza San Martín. Esta movilización busca integrar a las familias y sectores populares al reclamo generalizado. La coordinación rionegrina remarcó que la reforma laboral afecta no solo a los gremios tradicionales, sino también a la economía popular y regional.

En la capital provincial, Viedma, la actividad principal también tendrá como escenario la Plaza San Martín a partir de las 18:00. Mientras tanto, en San Carlos de Bariloche, la protesta se trasladará a la zona andina con una concentración en la intersección de las calles Onelli y Moreno. El horario vespertino en estas localidades responde a la intención de sumar a trabajadores que cumplen jornadas cortadas. Cada punto de concentración funcionará como una caja de resonancia del conflicto que se vive en el Congreso.

La convocatoria será determinante para medir la capacidad de resistencia gremial ante el nuevo paquete de medidas nacionales. Los dirigentes locales advirtieron que este es solo el inicio de un plan de lucha que podría profundizarse según el resultado de las votaciones en el Senado. El clima social en la región se mantiene en alerta máxima a la espera de definiciones legislativas.