NEUQUÉN Y RÍO NEGRO SE SUMAN AL NI UNA MENOS CON MOVILIZACIONES EN LAS PRINCIPALES CIUDADES

Este miércoles 3 de junio se conmemora un nuevo aniversario de la primera e histórica movilización nacional. Por este motivo, las calles de todo el país se convertirán nuevamente en el escenario de un masivo reclamo colectivo contra la violencia de género.

A once años del nacimiento de este movimiento, diferentes sectores sociales unificarán sus demandas en las calles. La jornada estará fuertemente marcada por el repudio absoluto a los femicidios y el recorte en los programas de asistencia.

La urgencia de la convocatoria nacional se reavivó tras el brutal crimen de Agostina Vega en la provincia de Córdoba. La adolescente de apenas 14 años fue asesinada recientemente, despertando una profunda indignación en la sociedad civil.

Las marchas se realizarán bajo la histórica consigna fundacional, acompañada este año por el lema “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”. Las organizaciones sociales manifestaron su preocupación por el avance de proyectos legislativos vinculados a las denuncias falsas.

En Neuquén Capital, la concentración de las agrupaciones comenzará a las 17:30 en el Monumento al General San Martín. En tanto, en la vecina ciudad de Cipolletti, los manifestantes se reunirán a las 18:00 en la Plaza de la Justicia.

Por su parte, las actividades en General Roca se iniciarán temprano con la inauguración de un banco rojo en la terminal de ómnibus. En la Comarca Petrolera y la zona cordillerana, las marchas centrales también comenzarán a partir de las 18:00.

La Comarca Andina unificará sus reclamos en la plaza de Lago Puelo con la participación activa de vecinos de El Bolsón. Finalmente, la Línea Sur rionegrina tendrá su punto de encuentro comunitario en la localidad de Sierra Colorada al atardecer.