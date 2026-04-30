NI MILEI, NI CRISTINA, NI MACRI: RUCCI APUESTA POR UN PARTIDO PARA LOS TRABAJADORES

En una jornada marcada por las bajas temperaturas en el barrio La Meseta de Añelo, cientos de personas se reunieron para asistir a la inauguración de una nueva sede de Fuerza Neuquina y Federal. El evento contó con la presencia de Marcelo Rucci, líder del Sindicato de Petroleros Privados. Lo acompañaron figuras clave como Ernesto Inal y la diputada provincial Daniela Rucci.

Durante el encuentro, Rucci dejó clara su postura respecto al panorama político actual del país. El dirigente buscó diferenciar su propuesta de las estructuras tradicionales que dominan la escena nacional. En su discurso, enfatizó que la prioridad absoluta de este movimiento es la defensa de la clase obrera regional. Se mostró distante de las polarizaciones que dividen a la sociedad argentina en la actualidad.

“No me paro ni en el kirchnerismo, ni en el macrismo, ni en el mileísmo. Me paro en la realidad”, sentenció el gremialista con firmeza. Con estas palabras, marcó una frontera clara frente a las fuerzas políticas mayoritarias. Su objetivo principal es consolidar un espacio que nazca de las bases sindicales pero que abrace a toda la comunidad trabajadora. Buscan, ante todo, una representatividad genuina y alejada de los intereses externos.

Rucci reiteró que no buscará candidaturas personales en este nuevo armado político. Explicó que la intención es abrir puertas para que otros sectores tengan una oportunidad real de participación. Criticó duramente los sistemas de elección internos basados en designaciones arbitrarias. “Quiero formar un partido donde no dependamos más de alguien que te pone a dedo”, afirmó ante los presentes.

El líder sindical subrayó que el crecimiento de este proyecto dependerá exclusivamente del mérito y el esfuerzo individual. Aseguró que los lugares de relevancia dentro de la estructura se ganarán mediante el trabajo constante y la dedicación. No habrá espacio para privilegios ni para concesiones gratuitas dentro de Fuerza Neuquina y Federal. Esta regla busca incentivar una militancia activa y comprometida con las necesidades de la gente.

Por su parte, el secretario adjunto, Ernesto Inal, resaltó la importancia de la perseverancia para alcanzar los objetivos trazados. Instó a los presentes a realizar una autocrítica constructiva para superar los desafíos que impone la crisis económica. Inal recordó que los sueños requieren de un sacrificio diario y de caminar el territorio de forma permanente.

Un punto destacado de la gestión actual fue el notable incremento de la presencia femenina en los yacimientos. Inal precisó que el número de mujeres en la actividad petrolera escaló de setecientas a más de cinco mil recientemente. Este avance no responde a una cuestión de cuotas, sino al reconocimiento de la capacidad operativa y profesional de las trabajadoras.

Finalmente, el acto sirvió para reafirmar el compromiso social del sindicato con toda la comunidad de Añelo. Rucci recordó que los servicios de salud y las ambulancias de la organización están disponibles para cualquier ciudadano en emergencia. Para el dirigente, la preservación de la vida está por encima de cualquier afiliación política o gremial. El evento cerró con un clima de entusiasmo por los nuevos desafíos electorales que se avecinan.