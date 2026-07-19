NO SE PUDO: ESPAÑA DESTRONÓ A LA CAMPEONA PARA REINAR EN EL MUNDIAL 2026

El Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026 ha concluido con un nuevo monarca en el trono del fútbol. La selección de España se consagró campeona tras vencer por la mínima diferencia a Argentina en territorio estadounidense.

El encuentro definitivo estuvo marcado por la paridad estratégica durante los noventa minutos reglamentarios. Ambos conjuntos mantuvieron sus vallas invictas, lo que obligó a disputar el tiempo suplementario para romper la igualdad.

La paridad se quebró en el minuto 106 gracias a una genialidad colectiva. Ferran Torres anotó el único tanto del partido tras recibir una asistencia precisa de Nico Williams, sellando así el triunfo definitivo.

Las estadísticas reflejaron una superioridad notable por parte del conjunto europeo. Los españoles controlaron el balón con un 65,1% de posesión y generaron 20 remates hacia la portería rival.

Por su parte, el seleccionado albiceleste, que defendía el título obtenido en la edición anterior, mostró serias dificultades ofensivas. El bloque defensivo rival limitó el ataque argentino a tan solo dos disparos a lo largo de todo el juego.

Con este resultado, el combinado ibérico sumó su segundo trofeo continental, manteniendo una efectividad perfecta en finales. El control del mediocampo y la paciencia en la prórroga fueron las claves para desgastar al rival.

Esta conquista permite a España alcanzar la línea histórica de Uruguay y Francia con dos títulos mundiales. La máxima cita del fútbol cierra así una edición memorable, reafirmando la paridad competitiva que caracteriza al deporte rey.