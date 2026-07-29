“NOS DEJARON A LA DERIVA”: EL DRAMÁTICO RECLAMO DE LOS CAMIONEROS VARADOS EN ZAPALA

Cientos de transportistas permanecen varados en las cercanías de la localidad de Zapala a la espera de la apertura del tránsito. La interrupción prolongada de la circulación generó una concentración masiva de vehículos de carga en la zona. Los choferes denunciaron públicamente las difíciles condiciones en las que deben afrontar la espera.

Los trabajadores señalaron la ausencia total de servicios esenciales como baños, agua potable o locales comerciales. La situación afecta de manera directa la salud y el bienestar de las tripulaciones.

Las autoridades aún no han informado cuándo se restablecerá el paso en el corredor vial. “Nos dejaron a la deriva, como si estuviéramos en el medio del océano”, protestó Willy, uno de los choferes varados. El transportista remarcó la falta absoluta de insumos básicos para subsistir durante las jornadas de detención.

Los camioneros llevan tres días detenidos sin recibir asistencia humanitaria por parte de los organismos oficiales. Hasta la fecha, únicamente han contado con custodia policial durante los desplazamientos de las unidades.

El descontento aumentó al comparar la coyuntura con contingencias climáticas vividas en años anteriores. “Acá no tenemos nada. Se nos terminan los víveres y no hay señal de comunicación ni respuestas”, sostuvo Osvaldo, otro conductor mendocino. En ocasiones pasadas, diversas instituciones y fuerzas de seguridad abastecían a los varados con raciones calientes.

Ante este panorama, los transportistas solicitaron la pronta instalación de sanitarios químicos y la provisión de agua potable. Calificaron como inhumanas las condiciones de espera que deben tolerar cientos de operarios en la calzada. Exigen una respuesta institucional inmediata mientras aguardan la reapertura del camino.