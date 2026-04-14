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NUEVA AMENAZA EN UNA ESCUELA SECUNDARIA: “LOS VOY A MATAR A TODOS”

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La comunidad educativa de la EPET 1 de Cutral Co atraviesa horas de preocupación. La aparición de un mensaje intimidatorio en las instalaciones escolares encendió las alarmas de padres y madres. Ante la gravedad del hecho, las familias decidieron organizarse para exigir respuestas concretas sobre la seguridad de sus hijos.

El conflicto escaló este lunes tras el hallazgo de una inscripción en el baño de varones. El texto advertía de forma directa sobre un posible ataque armado programado para el próximo jueves. Esta situación generó un clima de temor que afectó de inmediato el normal desarrollo de las actividades pedagógicas.

Frente a la amenaza, la dirección del establecimiento radicó la denuncia policial correspondiente de manera inmediata. Las autoridades educativas intentan llevar tranquilidad, aunque el malestar entre los adultos responsables crece debido a antecedentes recientes de violencia. Algunos padres recordaron que la semana pasada ya se habían registrado incidentes con amenazas externas hacia alumnos de segundo año.

La dirección escolar difundió un comunicado oficial para detallar los pasos seguidos hasta el momento. En el escrito, explicaron que se dio intervención a las fuerzas de seguridad para investigar el origen del mensaje. “Se estará investigando el hecho para identificar a los responsables. El comisario se acercó a la institución para brindar su apoyo”, señalaron desde la institución.

Además, el equipo directivo destacó que el abordaje del problema es integral y multidisciplinario. El plan incluye la participación de equipos de orientación, supervisión y la policía local. “Se estarán reforzando las medidas de prevención y cuidado para garantizar la seguridad de todos”, aseguraron mediante el documento enviado a la comunidad.

Prudencia

Los directivos también hicieron un llamado a la prudencia para evitar que el pánico se propague por canales informales. En el tramo final del comunicado, solicitaron a las familias mantener la serenidad frente a la crisis. “Les pedimos mantener la calma, no replicar mensajes no oficiales y confiar en los canales institucionales”, concluyó la misiva.

A pesar de estas declaraciones, los padres mantienen la convocatoria para este martes a las 9 de la mañana en la puerta del colegio. Buscan obtener garantías presenciales sobre los protocolos de vigilancia que se aplicarán en los próximos días. La presencia masiva de las familias refleja la desconfianza y el temor imperante en la localidad.

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