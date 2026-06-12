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NUEVA LEY DE ACOMPAÑAMIENTO PARA ESTUDIANTES DEPORTISTAS EN NEUQUÉN

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La Legislatura de Neuquén aprobó una ley que busca transformar el futuro de la juventud local. La normativa establece el Régimen Provincial de Acompañamiento de las Trayectorias Educativas de Estudiantes Deportistas en todo el territorio.

El proyecto sancionado este miércoles forma parte de un plan estatal enfocado en fortalecer las áreas de formación y recreación. La meta central es resolver un viejo dilema que afectaba de forma constante el desarrollo integral de los jóvenes de la región.

Las autoridades buscan eliminar las barreras que obligaban a los adolescentes a postergar sus estudios por el entrenamiento de élite. La medida pretende que el desarrollo en disciplinas competitivas de nivel avanzado no afecte el egreso del sistema escolar tradicional.

La ley ampara a competidores federados, de alto rendimiento o que muestren una clara proyección dentro de su disciplina. Los beneficiarios contarán con herramientas que permitirán un equilibrio real entre sus agendas de viaje y sus obligaciones en el aula.

Para instrumentar el beneficio, se diseñarán planes pedagógicos flexibles mediante un trabajo conjunto entre los sectores de educación y deportes. La norma exige regularidad en el aprendizaje para asegurar que los beneficiarios alcancen idéntico nivel de conocimiento que sus pares.

El texto legal garantiza la justificación de las faltas motivadas por torneos oficiales o concentraciones de preparación previas. Asimismo, unifica los criterios en la provincia para evitar que los permisos queden sujetos al arbitrio exclusivo de los directores.

Con esta decisión parlamentaria, la provincia patagónica se ubica a la vanguardia nacional en materia de legislación social y deportiva. El nuevo marco normativo consolida una estructura estatal que fusiona la permanencia escolar con el desarrollo físico de excelencia.

La funcionaria del área, Josefina Codermatz, remarcó la importancia de la sanción de esta herramienta para el sistema público. “Con esta ley ningún chico o chica tendrá que elegir entre el deporte y la escuela”, afirmó la ministra.

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