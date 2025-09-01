NUEVA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DEL TREN DEL VALLE

El Concejo Deliberante de General Roca fue la sede elegida para llevar a cabo una nueva reunión de la comisión legislativa del Tren del Valle. Presidieron la comisión los legisladores Lorena Matzen (UCR), Javier Acevedo (ARI), Lorena Yensen (JSRN) y Yolanda Mansilla (Primero Río Negro). Asistieron legisladores del resto de los bloques, la intendenta de Roca, María Emilia Soria y el intendente de General Fernández Oro, Gustavo Amati. En representación del gobierno provincial estuvo la arquitecta Miriam Bezic, Secretaria de Puertos de la Provincia y del área de Proyectos de Asuntos Estratégicos del Ministerio de Modernización.

Lorena Matzen explicó los avances que se hicieron en relación a las gestiones a las que se habían comprometido en la reunión anterior en Cipolletti. Se trata de notas al gobierno nacional y comunicaciones al Congreso que no tuvieron respuesta.

Por su parte, las distintas comisiones de vecinos que reclaman la vuelta del Tren, expresaron su desazón por llevar más de 20 años de pedidos y gestiones, sin ver todavía logrado el objetivo.

Con intentos fallidos de no mezclar la campaña electoral con el tema que convocó a la reunión, se dio un pedido puntual: que ante la inacción y la falta de respuesta del gobierno nacional, la provincia de Río Negro se haga cargo del tren. Este pedido generó la rápida reacción de la funcionaria provincial, quien explicó las complejidades que tendría esto. “La situación de las vías en Bahía Blanca por el temporal, nos impide traer las máquinas que se compraron” alegó Bezic. El legislador Luciano Delgado Sempé, uno de los impulsores de la idea de recuperar el tren retrucó que “se traen barcos de gran porte y peso por las rutas, ¿cómo no vamos a poder traer las máquinas?”.

Finalmente, la comisión resolvió presentar una nota a los legisladores nacionales para articular un reclamo al gobierno nacional.

Y por su parte, los legisladores Magdalena Odarda y Luciano Delgado Sempé definieron presentar un proyecto de ley para derogar el decreto 231/08 que le cede la gestión de las vías al gobierno nacional, para que Río Negro vuelva a tomar la posesión de las mismas y poder realizar las mejoras necesarias.

General Roca, 30 de agosto de 2025