NUEVO CORTE EN LA RUTA 67: VECINOS RECLAMAN GAS Y LA JUSTICIA ORDENA EL DESALOJO

Vecinos de Valentina Norte Rural, Los Hornos y áreas aledañas a la Bajada de Maida volvieron a interrumpir el tránsito este jueves. La drástica medida de fuerza se adoptó para exigir una respuesta definitiva sobre la obra de gas natural. Ante la protesta sobre la Ruta 67, el Ministerio Público Fiscal ordenó la inmediata liberación de la calzada.

La fiscal Paula González emitió una notificación formal y otorgó un plazo perentorio de dos horas para desalojar la ruta de forma voluntaria. La orden fue transmitida directamente al personal de la Comisaría 20 de la policía neuquina. Los uniformados recibieron instrucciones precisas para intervenir si vencía el tiempo establecido sin que se liberara el paso.

La justicia solicitó además la identificación de los líderes y participantes activos de la manifestación en el sector de la Autovía Norte. Las directivas judiciales contemplan el registro de pruebas visuales como fotografías y videos de la protesta. También se dispuso convocar a la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia si se detectaba la presencia de menores.

Las interrupciones en la circulación se iniciaron a primera hora de la mañana y generaron importantes demoras vehiculares. Este camino resulta clave para el tránsito cotidiano de los trabajadores vinculados al sector petrolero regional. Los manifestantes sostienen que sus reclamos administrativos por servicios básicos comenzaron en el año 2020 sin dar resultados.

El descontento social aumentó debido a los constantes compromisos estatales asumidos que no se tradujeron en trabajos reales sobre el terreno. El vecindario ya había realizado cortes similares el pasado 8 de julio y repitió la acción el lunes subsiguiente. La falta de este servicio esencial afecta la calidad de vida de cientos de familias rionegrinas y neuquinas.

“Estamos desde las 4:30 de la mañana cortando por algo que no se cumplió de parte del Gobierno, que es la promesa del gas”, relató Mary, una de las vecinas afectadas. “Estaba firmado y no se hizo hace años. Nos cansamos de que nadie nos escuche y por eso estamos hoy cortando”, remarcó con visible frustración frente a la falta de respuestas.

La vocera barrial recordó que las tierras obtuvieron una declaración de utilidad pública por el Concejo Deliberante en 2021. Gracias a esa normativa lograron el tendido eléctrico, aunque denunció que todavía quedan sectores desprovistos de servicios regulados. Según la vecina, el exgobernador Omar Gutiérrez firmó un compromiso hace tres años que nunca se ejecutó en el territorio.

“Valentina Norte Rural es un barrio totalmente olvidado. Nadie nos escucha”, lamentó la mujer respecto a la cruda realidad que atraviesan los habitantes de la zona. “El frío es bastante cruel para el que lo vive”, concluyó al describir el complejo panorama invernal que enfrentan las familias sin acceso a la calefacción por red.