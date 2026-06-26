“NUNCA MÁS MORIR EN UNA ESCUELA”: ATEN SE MOVILIZA A CINCO AÑOS DE AGUADA SAN ROQUE

Al cumplirse un nuevo aniversario de la fatal explosión en la Escuela 144 de Aguada San Roque, ATEN anunció paro y movilización para este lunes 29 de junio. El objetivo de la medida es honrar la memoria de las víctimas y exigir castigo firme para los responsables. El punto de concentración establecido será el Monumento al General San Martín. La cita comenzará puntualmente a las 10 y contará con trabajadores de tod ala provincia.

Los manifestantes marcharán bajo una bandera gremial compartida que reclama mayor seguridad en los establecimientos. La consigna oficial del evento será “Nunca más morir en una escuela”. Esta frase resume la exigencia colectiva de justicia y de condiciones edilicias que resulten hoy totalmente adecuadas para enseñar.

El acto central recordará a la docente Mónica Jara y a los operarios Mariano Spinedi y Nicolás Francés. Las tres personas perdieron sus vidas en la Escuela 144 de Aguada San Roque. “¡Mónica, Mariano y Nicolás presentes!”, manifestaron desde el gremio docente.

La jornada de huelga paralizará por completo las actividades escolares en las diferentes instituciones del territorio neuquino.

Entre los responsables condenados se encuentran exfuncionarios de Obras Públicas y directivos de la empresa constructora. El inspector Sergio Percat recibió una dura pena de cinco años de cárcel efectiva. Por su parte, el arquitecto privado Diego Bulgheroni fue castigado con cuatro años y medio de prisión.

Los directores estatales del área, Carlos Córdoba y Raúl Capdevila, sufrieron penas de cuatro años de detención. El empresario Héctor Villanueva recibió tres años de prisión en ejecución condicional. Finalmente, los representantes de la querella adelantaron que apelarán la absolución que fue dictada a favor del exsubsecretario Roberto Vicente Deza.